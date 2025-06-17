Партнерство, устремленное в будущее

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Анастасия Шварц

Сегодня в Астане проходит второй саммит в формате «Центральная Азия – Китай»

Формат «Центральная Азия – Китай» как новая рабочая площадка для укреп­ления диалога и сотрудничества на министерском уровне был запущен в 2020 году. Первый саммит с участием глав государств состоялся уже в 2023 году. Та встреча лидеров Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в китайском Сиане и подписанная по ее итогам Сианьская декларация не просто подтвердили наличие политической воли и взаимного стремления стран к укреплению шестистороннего сотрудничества. Важным было то, что шесть государств совместно определили основные приоритеты и конкретные шаги, общие цели и задачи, ключевые сферы дальнейшего взаимодействия.

Несмотря на то что саммиты «ЦА – КНР» было решено проводить раз в два года, диалог между странами идет постоянно: лидеры шести стран регулярно встречаются как в двустороннем формате, так и на различных многосторонних платформах (в частности, Шанхайской организации сотрудничества), действуют площадки по различным направлениям сотрудничества.

Работа формата институционализируется – в прошлом году был дан старт деятельности Секретариата «Центральная Азия – Китай».

– Создание секретариата формата «ЦА – КНР» стало логичным и необходимым шагом на фоне активного развития сотрудничества между странами региона и Китаем, – отмечает главный эксперт Казах­станского института стратегических исследований при Президенте РК Алишер Тастенов. – Прежде всего это позволило придать формату устойчивую институциональную основу. Если раньше взаимодействие строилось в основном через разовые саммиты и двусторонние контакты, то теперь появился постоянный механизм координации и сопровождения совместных инициатив. Кроме того, наличие секретариата значительно повышает эффективность реализации договоренностей – как в торгово-экономической сфере, так и в области инфраструктуры, энергетики и логистики. Это своего рода связующее звено, которое позволяет системно отслеживать ход проектов, оперативно решать возникающие вопросы и минимизировать бюрократические барьеры.

В целом, по словам эксперта КИСИ, сам факт создания секретариата говорит о том, что отношения между Китаем и странами Центральной Азии переходят на качественно новый уровень.

– Это партнерство не на один день. Оно рассчитанно на долгосрочную перспективу и системное развитие, – акцентирует Алишер Тастенов.

Второй саммит в Астане придаст новый импульс шестистороннему взаимодействию и укрепит основу формата «ЦА – КНР» как платформы стратегического партнерства.

В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, связанных с укреплением регионального взаимодействия, расширением политического диалога, углублением торгово-экономических связей, развитием транспортной взаимосвязанности, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам обеспечения региональной безопасности, координации усилий в борьбе с транснациональными вызовами, а также укреплению культурно-гуманитарных связей.

Кроме того, по данным Министерства иностранных дел РК, по итогам саммита планируется подписание не только Астанинской декларации, но также и Договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Эти документы призваны закрепить стремление сторон к дальнейшему углублению многопланового взаимодействия на основе взаимного уважения, доверия и общей ответственности за устойчивое развитие региона.

Второй саммит «ЦА – КНР» наша страна принимает в порядке ротации, однако для Казахстана участие в инициативах, нацеленных на укрепление диалога и сотрудничества между государствами и регио­нами, – это последовательная и постоянная внешнеполитическая позиция. Стоит отметить, что на фоне роста интереса мировых игроков к Центральной Азии именно Казахстан, как признанная средняя держава, становится центром новой дипломатической архитектуры. За последние три года Астана приняла первые саммиты «ЦА – Россия» (2022 год) и «ЦА – Италия» (2025 год), здесь же состоялась первая встреча глав государств Центральной Азии с Президентом Европейского совета (2022 год).

Кроме того, Астана в 2018 году принимала также первую Консультативную встречу глав государств Центральной Азии, которая стала точкой отсчета для нового этапа внутрирегиональной кооперации, укрепления диалога, доверия и сотрудничества между центрально­азиатской пятеркой. Этот процесс, деятельно поддерживаемый всеми странами региона, оказал существенное влияние на политический вес Центральной Азии как отдельного субъекта международных отношений, способного стать новым центром глобального притяжения. И появление в последние годы новых диалоговых площадок в формате «ЦА+» – красноречивое тому подтверждение.

Как уже отмечалось, платформы «ЦА+» носят практический и прагматичный характер: благодаря такому диалогу укрепляются экономические и инвестиционные связи, расширяется торговля и технологический обмен, усиливается культурно-гуманитарное сотрудничество.

В частности, если возвращаться к взаимодействию с Китаем, то он рассматривает Центральную Азию как приоритетное направление для долгосрочных инвестиций. ЦА, со своей стороны, также стремится к укреплению взаимодействия на устойчивой и долгосрочной основе.

Китай – ключевой стратегический партнер Казахстана, и сотрудничество между нашими странами стабильно развивается по восходящей. Этому безусловно способствует налаженный между странами и лидерами активный и доверительный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки. Президент РК Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин обмениваются визитами или встречаются фактически ежегодно, и каждая встреча на высшем уровне вносит вклад в укрепление фундамента двусторонних отношений.

– Сотрудничество с Китаем стало гораздо более ориентированным на долгосрочные, взаимовыгодные проекты, соответствующие нашим стратегическим приоритетам, – обращает внимание эксперт КИСИ Алишер Тастенов. – Приведу несколько показательных цифр. Совместно реализовано уже 63 проекта на общую сумму 9,6 миллиарда долларов, которые обеспечили почти 13 тысяч рабочих мест. Еще почти 60 проектов на стадии реализации. Их общая стоимость превышает 14 миллиардов долларов, и они позволят создать около 15 тысяч новых рабочих мест. Важно, что большинство этих инициатив направлено не просто на сырьевой экспорт, а на развитие перерабатывающих производств, индустриализацию и повышение добавленной стоимости. Это означает, что акцент смещается в сторону глубокой экономической трансформации, – подчеркнул он.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что торгово-экономическое и инвестиционное партнерство между Казахстаном и Китаем переходит на качественно новый уровень, отвечающий вызовам времени и стратегическим интересам обеих сторон.

Казахстан все активнее выходит на международные рынки, и особенно хорошо это видно на примере торговли с Китаем, отметил политолог, китаевед Адиль Каукенов в своем Telegram-канале. В 2024 году объем казахско-китайской двусторонней торговли превысил 40 млрд долларов. Почти 16 млрд из них – это экспорт, что, по мнению эксперта, говорит о высоком интересе к казахстанским товарам в Китае.

– Казахстан выстраивает не просто торговлю с Пекином, а целую сеть связей с разными регионами Китая. Такой подход уже приносит реальные результаты. Например, объем торговли с провинцией Шаньси вырос более чем в 11 раз. С Юннань – почти в 9 раз. В Сычуань казахстанского экспорта стало больше на 49%, а в Шанхай – в 3,6 раза. Именно поставки в эти направления и дали основной прирост по несырьевым товарам. Так, страна представляется на китайском рынке не только как поставщик ресурсов, но и как производитель качественной продукции, – подчеркивает Адиль Каукенов.

Что касается визита Председателя КНР в Астану и саммит «Центральная Азия – Китай», то, по мнению политолога, эти мероприятия позволят продвинуть экономические интересы страны и региона в целом, договориться о новых проектах, инвестициях, логистике и сотрудничестве в технологиях.

#Астана #Китай #саммит

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