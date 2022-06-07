Паспорта вакцинации и ПЦР-справки больше не нужны на границе Казахстана

Под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране и в мире, Межведомственной комиссией решено отменить:

Первое: с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявлять документальное подтверждение вакцинации или ревакцинации против COVID-19 (паспорта/сертификата/справки о вакцинации против COVID-19), а при их отсутствии справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении Государственной границы Республики Казахстан.

Второе: запрет на работу 12-и временно закрытых автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан в 7 регионах республики.

В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, НПП "Атамекен" и руководители регионов.