Автобус с пассажирами на скорости пробил стену дома в Туркестане – видео

В Туркестане произошло ДТП с участием автобуса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Туркестанской области

ДТП с участием пассажирского автобуса случилось утром 18 октября на одном из перекрестков города Туркестана.

Как установили полицейские, автомобиль Hyundai Accent столкнулся с пассажирским автобусом маршрута №17, от чего общественный транспорт въехал в стену частного дома.

«В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы, им оказана медицинская помощь. Также в доме находился пожилой владелец жилья. Его здоровью ничто не угрожает.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Выясняются все обстоятельства произошедшего», – проинформировали в департаменте полиции области.