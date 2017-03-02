​Патриот – это звучит гордо

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Его участниками стали почетные гости – члены Академии юных патриотов-казахстанцев, учителя, классные руководители, представители районных, городских, областных управлений образования, заместители директоров школ по учебно-воспитательной работе, родители детей, принятых в члены академии, а также казахстанские школьники, совершившие героические поступки.

Академия юных патриотов-казахстанцев была создана в феврале прошлого года в «Балдаурене». Она призвана вести целенаправленную организаторскую деятельность по созданию условий для эффективного патриотического воспитания школьников. Сегодня 924 ребенка были удостоены почетного звания членов академии.

В насыщенную программу форума вошли творческие педагогические мастерские «Новаторство в патриотическом воспитании», передающие опыт работы образовательных учрежде­ний по патриотическому воспитанию, выступление команд «Сахнада – Мәңгілік елдің патриоттар ұрпағы!», флешмоб «Біз – ұлы дала ұландарымыз!», литературно-музыкальная композиция «Мен – өз елімнің патриотымын!», торжественный прием детей-героев и активных балдауреновцев в Академию юных патриотов-казахстанцев, а также награждение лучших ребят по итогам конкурса «Я – патриот своей страны!» и чествование лучших учителей, родителей, классных руководителей и школьников, совершивших героические поступки. Также в рамках программы участники форума совершили путешествие в сказочную страну Лапландию, что расположена рядом с пятизве­здочным отелем «Риксос» Щучинско-Боровской курортной зоны, и участвовали в конкурсе национальных спортивных игр народов Казахстана.

Настоящими героями дня на церемонии чествования стали ребята, совершившие герои­ческие поступки и удостоенные за это государственных наград, которые в торжественной обстановке были приняты в члены Академии юных патриотов-казахстанцев. В их числе были Ермахан Насихан и Бейбарыс Кайроллаулы из Атырауской области, которые спасли на реке Сурхан тонущего человека. Двух тонущих девочек спас также восьмиклассник из Зеленовского района ЗКО Никита Тюкин. Этим отличился и Мухамедали Курак из Казыгуртского района ЮКО. А вот павло­дарская школьница Зейнеп Кабалбек спасла маленького ребенка при пожаре. Им были вручены ценные подарки от «Балдаурена».

Всего в этот день в члены академии были приняты 14 ребят, которые, выходя на сцену, рассказывали о себе и своих друзьях. Затем они поделились своими впечатлениями.

Завершился форум праздничным концертом артистов казахстанской эстрады «Мы – поколение патриотов!» и музыкальным вечером «Жастар, алға!».