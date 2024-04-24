Паводки: фонд «Қазақстан халқына» построит дома пострадавшим в ЗКО

В ЗКО за счет финансов фонда будет построено 114 жилых домов по типовому проекту, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz

Общественный фонд «Қазақстан халқына» и акимат ЗКО подписали меморандум о строительстве жилых домов для пострадавших от паводков в Сырымском районе.

Дома будут построены в следующих населенных пунктах: село Жымпиты – 49 домов; село Бұлдырты – 25 домов; село Уленты – 38 домов; село Жетикол – 1 дом; село Жанаконыс – 1 дом.

Дома пострадавших не подлежат ремонту и не пригодны для восстановления.

Акимат ЗКО определил и выделил земельные участки под строительство новых домов в зонах, не подверженных подтоплению, а также обеспечит подведение инженерной инфраструктуры. Контроль и надзор за строительными работами будут осуществлены акиматом области, совместно с местными активистами.

«Наша земля, наш народ столкнулись со стихийным бедствием, последствия которого, конечно, очень печальны. Но, мы надеемся, что нам совместными усилиями удастся в короткие сроки отсроить новые дома, и помочь тем, кто оказался в беде. Фонд направит на это 10 млрд тенге по решению Попечительского совета, а также дополнительно те средства, которые направляют неравнодушные казахстанцы и представители бизнеса», — отметила заместитель глава ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Попечительский совет фонда выделил 10 млрд тенге на строительство домов в сельской местности. За счет средств фонда и собранных денег возможно построить около 500 домов. В ближайшее время будут определены села и территория для строительства в СКО, Костанайской, Актюбинской и Акмолинской областях.

В фонде сообщили, что все деньги, поступившие в период с 1 по 30 апреля, будут направлены на ликвидацию последствий ЧС и строительство жилья в сельской местности. На сегодняшний день на счета фонда уже поступили взносы на сумму 2,9 млрд тенге. Фонд надеется, что до конца апреля увеличится количество домов, которые будут построены за счет благотворительных средств.