Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь

Чрезвычайные ситуации
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Телеком-оператор направил дополнительные силы в зону стихийного бедствия, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Костанайской области

В южных регионах Костанайской области в связи с неблагоприятной паводковой ситуацией большинство сел Амангельдинского и Джангельдинского районов остались без мобильной связи.

«Мы обратились к мобильным операторам, и они оперативно помогли нам с обеспечением жителей связью и интернетом», - сообщил аким области Кумар Аксакалов.

Благодаря оперативным действиям компаний Теле 2 и Билайн запущена сотовая связь в райцентрах Амангельды и Торгай.

Также оператором связи АО «Кселл» установлена связь в селе Амангельды, прорабатывается вопрос обеспечения мобильным интернетом от Кселл/Актив в селе Торгай.

В период отсутствия электроэнергии в Амангельдинском и Джангельдинском районах для обеспечения бесперебойной стационарной связью и доступом к сети интернет жителей и организаций южного региона области, АО «Казахтелеком» организовал круглосуточное дежурство технического персонала и подключил дизель-генераторы для обеспечения электропитанием.

Так, в селе Екидин, находящийся в 600 км от областного центра, силами телеком-оператора предоставлена стационарная связь. Кроме того, проводится откачка воды на объектах связи.

Также в целях недопущения подтопления объектов связи, телеком-оператор направил дополнительные силы и средства в зону стихийного бедствия.

#паводок #Костанайская область #мобильная связь

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