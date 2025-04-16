Педагогика: и наука, и искусство

Человек труда
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Инеш Бержанова

Преподаватель математики уверена, что ее профессия – творческая

фото Игоря Бургандинова

– В детстве я мечтала стать режиссером, – начинает с улыбкой наш разговор заведующая кафед­рой математики Респуб­ликанской физико-математической школы Астаны Наталья Юрьев­на Паникарская. – Но в итоге выб­рала педагогику. И ничуть не жалею об этом: для меня здесь огромное море возможностей для реализации творческого потенциала. Ведь вести урок – это почти как режиссировать в теат­ре. Ты сам задаешь тон беседы, создаешь атмосферу в классе, а именно от нее зависит, как дети воспримут новый материал.

Судя по тому, что ученики Паникарской – неоднократные призеры республиканских и международных олимпиад, атмосфера на уроках этого педагога отлично располагает к учебе. К слову, в престижную физико-математическую школу Наталью Юрьевну пригласили после того, как туда поступили многие из ее учеников со школы-лицея № 60.

– Я раньше преподавала в 60-м лицее столицы, с коллективом которого до сих пор сохраняю доб­рые отношения. Когда в Астане открылась РФМШ, многие наши ребята подали туда документы и сумели пройти сложный экзамен. Позже руководство данной школы решило пригласить на работу и меня. Это тот самый случай, когда за учителя все сказали его ученики, – немного смущаясь, рассказывает собеседница. – И я счастлива, что смогла внести свою лепту в образование ребят. Многие уже учатся в вузе, а кое-кто даже работает, занимая высокие должности. И мне приятно, что большинство моих воспитанников при выборе будущего неизменно отдавали приоритет математике.

Сама Наталья Юрьевна полюбила царицу наук еще в школе. Благодаря своему педагогу Любови Николаевне Ананкиной из Гуманитарного экономического лицея № 9 тогда еще города Акмолы она поняла, что учеба может быть увлекательной, задачи – красивыми, а олимпиады – захватывающими.

– Главное, чему я научилась у своего учителя, – успех в учебе возможен, если ты готов постоян­но учить себя. Не получается у тебя пример или уравнение – так приложи еще больше усилий, – делится секретом педагог. – Если постоянно работаешь над собой, решение все равно придет. Ибо в математике чаще всего срабатывает накопительный эффект. Иногда, бывает, думаешь над какой-нибудь задачей день-два, а решить не можешь. Потом вроде как отвлекаешься, но мозг продолжает трудиться. И в какой-то, быть может, самый неожиданный момент решение вдруг приходит! Казалось бы, из ниоткуда, но на самом деле это не так. Ведь ранее мы приучили свой мозг анализировать, и вот он вам выдает готовый результат. Может, не сразу, но и компьютер иной раз загружается не сиюминутно.

Учитель рассказывает о том, что на уроках многие неохотно учат, к примеру, синусы, тангенсы и котангенсы. Как правило, дети и их родители говорят: мол, зачем нам это нужно? Разве в жизни такое пригодится?

– Но наша задача заключается в другом – посредством преподавания сложных тем научить ребенка думать! А если человек еще научится получать удовольствие от мыслительного процесса, то перед ним и вовсе все двери будут открыты, – считает Наталья Паникарская.

По словам педагога, таковой, постоянно думающей натурой можно назвать любого математика. Вне зависимости от того, чем тот занят в настоящий момент, он все время находится в поиске решения.

– Но ведь это так сложно – всегда быть сконцентрированным на одной задаче, – говорю я.

– Зато очень помогает в жизни. Умение фокусировать внимание, не уходить в эмоции, правильно расставлять акценты и мыслить логически весьма важно. И неудивительно, что в преуспевающих компаниях большой спрос сегодня именно на математиков. Для них это идеальные аналитики, разработчики стратегических планов, – поясняет она.

На встречный вопрос о том, почему же сама Наталья Юрьев­на не ушла из школы в какую-нибудь международную компанию, она отвечает, что педагогика для нее – все. Ведь учитель не только преподает предмет, его функционал намного шире. Он имеет возможность участвовать в формировании личности, может быть сопричастным к воспитанию целого поколения граждан страны.

– Воспитание – это вообще отдельная тема для разговора, – говорит педагог. – У меня, например, есть четкие ориентиры. Считаю, что для учителя важно взрастить не только думающую, но и креативную личность. Ребенок обязательно должен вырасти человечным, стать патриотом своей страны, любящим и готовым работать руками.

К слову, особое внимание воспитанию в Республиканской физико-математической школе Астаны уделяют и остальные учителя. Здесь даже разработали собственную стратегию на 2024–2029 годы. И одним из главных ее постулатов является­ формирование личности выпускника, который будет не только обладать глубокими знаниями и навыками, но и развитыми социальными, коммуникативными качествами, стремлением к лидерству и, что немаловажно, личной ответственностью.

– А что касается развития в плане математических знаний и навыков, то у нас есть возможность участвовать в олимпиадах и конкурсах именно для педагогов по профильному направлению, – продолжает педагог разговор о личностном росте учителя.

Недавно, к примеру, преподаватели РФМШ вернулись с победой с республиканской олимпиады «Математическая регата-2025», где во главе с капитаном команды Паникарской завоевали первое место. Олимпиа­да прошла в Семее, ее участниками стали около 100 педагогов со всей страны.

Для Натальи Юрьевны Паникарской – обладателя многочис­ленных грамот от Министерства образования и науки РК, нагрудного знака им. Ы. Алтынсарина, призера Международной Жаутыковской олимпиады по математике, международного конкурса «Колмогоровские чтения» (МГУ, Москва) и других – очередная заслуженная победа лишь подтверждает все предыдущие. Впрочем, как истинный математик, сам педагог признается, что главное здесь не титулы и награды, а удовольствие, которое ты получил, решая новые красивые, интересные и увлекательные задачи.

#Образование #математика #педагог #учитель #Наталья Паникарская

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