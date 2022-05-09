Перезагрузка молодежного крыла

В преддверии Дня защитника Отечества и 30-летия создания Вооруженных сил РК в столице состоялся финальный этап военно-патриотических игр «Qaisar», организованных молодежным крылом партии «AMANAT».

В церемонии закрытия игр приняли участие исполнительный секретарь партии Асхат Оралов, представители Министерства обороны, депутаты Парламента, а также ветераны вооруженных сил. В течение двух дней более ста финалистов, отобранных из 1 700 учащихся 10–11-х классов со всех регионов страны, проходили полосы препятствий, соревновались в плавании и участвовали в военно-исторической викторине «Менің елім – Қазақстан».

По итогу состязаний обладателем первого места стала команда из Мангистауской области, второе место заняли учащиеся Карагандинской области, третье – команда из Восточно-Казахстанской области. Награждая победителей, исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов отметил, что главная цель проекта – формирование у молодежи патриотического сознания и интереса к военной службе.

– Данные игры являются одним из первых мероприятий, запланированных до конца года. По всей стране проектом «Qaisar» будет охвачено 25 тысяч молодых людей. В целом в рамках партийной трансформации активно ведется работа по перезагрузке молодежного крыла. Запущен проект «TazaLike», направленный на формирование экологической культуры, в ближайшее время начнется реализация проекта «Órleu», нацеленного на развитие потенциала сельской молодежи, – подчеркнул Асхат Оралов.

Также он поздравил военнослужащих и ветеранов армии с 30-летием образования Воо­руженных сил Республики Казахстан, отметив, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание поддержке защищающих национальные интересы и независимость страны, верных воинской присяге патриотов.

– Наши солдаты являются одними из лучших среди вооруженных сил стран СНГ. Тому подтверж­дением является ежегодное участие военнослужащих в различных международных учениях и победы в армейских играх. Сегодняшняя молодежь – это те, кому в будущем предстоит укреплять независимость страны. Такие проекты, как «Qaisar», очень важны, поскольку повышают интерес молодых людей к армии, – сказал на церемонии закрытия первый заместитель министра обороны Марат Хусаинов.

Историями боевых подвигов с участниками проекта поделился Халық қаһарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев. Он призвал молодых людей быть патриотами, отметив, что нет профессии лучше, чем защитник Родины.

– Для нас провели экскурсию по военной части, ознакомили с видами вооружения. В рамках диалоговой площадки «Qaisar» офицеры ответили на все вопросы касательно тонкостей военной жизни. Все участники по-настоящему сблизились благодаря проекту и нашли новых друзей по всей стране, – поделился впечатлениями участник из Туркестанской области Адиль Анарбай.