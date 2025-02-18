Первоклассник из Астаны получил золотую медаль на международной научной олимпиаде

Нурлан Нурдаулет показал лучшие результаты в дисциплине «Математика и наука»

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Ученик 1 класса Международной школы № 81 Astana English school Нурлан Нурдаулет принял участие в международной олимпиаде «StemCo» и выиграл золотую медаль, а ученица 4 класса Зере Акболат заняла третье место и завоевала бронзовую медаль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Семилетний школьник прошел первый онлайн этап и получил путевку в финал, который проводится в Сингапуре.

Нурлан Нурдаулет, переступивший порог школы только в прошлом году, показал лучшие результаты в дисциплине «Математика и наука», опередив соперников, заняв первое место и прославив Казахстан.

А представлявшая страну Зере Акболат участвовала в дисциплине «естествознание» и завоевала бронзовую медаль, отметили в городской администрации.