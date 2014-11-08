Первый казахстанский научно-исследовательский корабль отправился в плавание

В порту Актау состоялась презентация нового судна, которому присвоено имя основателя Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева. 7 ноября "Каныш Сатпаев" отправился на север Каспия – к месту проведения своих первых работ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на портал Lada.kz.
Корабль был построен в Румынии. Его стоимость составила $10 млн. Компания "Каспиан Оффшор Констракшн", которому принадлежит судно, не первый год ведет работы на Каспийском море, а также сотрудничает с Россией, Туркменистаном и Азербайджаном. "Каныш Сатпаев" является 22-м судном, построенным компанией.
"Каныш Сатпаев" является уникальным для Каспия судном, его осадка составляет всего полтора метра, поэтому оно может работать на мелководье. В частности, на Северном Каспии. Экипаж судна будет вести исследовательские работы в районе месторождения. Брать пробы воздуха и грунта. Параметры и технические характеристики корабля позволяют ему стать еще и спасателем", – говорится в сообщении.
В случае необходимости корабль может эвакуировать с места аварии порядка 20 человек.
Судно будет работать там в ближайшие 3 года, корабль сдается во фрахт иностранной компании для ведения работ в районе месторождения Кашаган.