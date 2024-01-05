Песня жить помогает

«Когда весна придет, не знаю. Пройдут дожди, сойдут снега»… Эта узнаваемая песня в многоголосном исполнении талдыкорганского народного хора ветеранов под нежные заливистые звуки аккордеона не просто звучит по-другому, но и обретает какой-то новый смысл и глубину. Но все же первое, что привлекает внимание, – осанка. Солисты хора все как один держат спины прямо, красиво вытягивая подбородки. В глазах горят огоньки. Про голоса можно и не говорить – звонкие, глубокие, полные эмоций, причем и в пении, и в разговоре. Даже новогодние праздники для дисциплинированного и ответственного коллектива не стали поводом для отмены репетиций. Хотя, на минуточку, средний возраст участников составляет 70 лет, а на улице – не самая приятная для прогулок погода.

Встречи хора в здании Дома ветеранов проходят три раза в неделю: дважды репетируют всем коллективом – это 19 человек, еще раз проводят индивидуальные занятия с каждым из участников. На данный момент самому старшему из них 87 лет. Виктор Яковлевич Сергеев – обладатель глубокого баритона. В прошлом – журналист, а теперь один из самых ценных кад­ров хора. Мужские голоса всегда в дефиците, сетуют хористы, совсем как в той песне про статистику девчонок и ребят. Кстати, на самом деле здесь готовы принять всех желающих, независимо от возраста. Но так уж сложилось, что этот хор уже седьмой десяток объединяет людей серебряного возраста, которые обретают тут вторую жизнь: раскрывают таланты, находят новых друзей, вдохновляются, наполняются.

И хотя такому жизнерадостному и бодрому коллективу совсем не подходит это «возрастное» слово, но хор ветеранов на самом деле – старейший творческий коллектив Талдыкоргана. Он был организован Анной Дмитриевной Копыловой в 1957 году по инициативе работников горкома и горсобеса как хор ветеранов партии, войны и труда. Через два десятка лет коллектив получил звание народного и с тех пор регулярно подтверждает этот статус, получая заодно многочис­ленные награды и благодарности.

– Не коллектив – семья, – уточ­няет 73-летняя Тамара Михайловна Воробьева.

Пением в хоре она вместе с суп­ругом Эдуардом Виндерфельдом увлеклась в далеком 2002 году. Нынешним летом Эдуарда Губертовича не стало. Не опустить руки после тяжелой потери помогает песня.

– Это уже часть жизни, – говорит пенсионерка. – Общение, особенно в нашем возрасте, очень много значит. Наш коллектив такой дружный: мы всегда поддерживаем друг друга, и это внимание дорогого стоит. В теплое время года выезжаем на природу: и репетиции проведем, и отдохнем, и даже грибов соберем! А еще пение очень полезно для здоровья – это доказано научно. Даже тридцатиминутное исполнение лечит дыхательные пути и обновляет кровь, повышая гемоглобин. Ну и, конечно же, здесь всегда царит прекрасное настроение.

Это настроение и есть главный стимул для посещения занятий, признаются хористы. Хотя плюсов на самом деле не счесть: социализация, постоянная тренировка памяти, новые знакомства и выход в люди. Все дни рождения отмечают за общим столом, на каждый праздник готовят друг другу подарки, разносят продуктовые корзины, всегда поддержат тех, кто приболел или захандрил. Хотя болеть здесь друг другу запрещают и всегда ждут на занятиях, звоня и скучая по отсутствующим.

– Люди уходят на пенсию и замыкаются в себе, в заботах, в бытовых делах. Хотя сами такие талантливые, ну почему бы не найти время, не вырваться из рутины, – рассуж­дает Тамара Михайловна.

– Это такая отдушина, – продолжает Светлана Чернова, которая посещает занятия уже 13 лет. Сюда ее привела старшая сестра Валентина Софина, которая и вовсе посвятила хору четверть века. – Я работала в Восточном Казахстане в Зырьяновском совхозе зоотехником, много лет прожила в России. Раньше, помню, приезжала сюда в Талдыкорган и всегда с сестрой ходила на концерты и репетиции. В коллективе тогда было 45 человек: как красиво они пели, просто до мурашек! Я как вышла на пенсию, сразу приехала сюда и пошла в хор.

В разные годы талдыкорганский хор возглавляли известные в ре­гионе музыканты Владимир Косычев, Таир Хамитов, Борис Шагалиев, Геннадий Бахтин. В 2021 году руководителем коллектива стала молодая и талантливая Наталья Дашкова.

– Наша Наталья такая веселая, – делятся пенсионерки. – Деликатная, доброжелательная, всегда поднимет настроение. Она для нас и руководитель, и дочь, и подруга.

Вообще, в коллективе нет бывших солистов: тех, кто уже в силу разных причин перестает посещать занятия, обязательно навещают, других поминают молитвой и добрым словом. Самое старшее поколение принято называть нас­тавниками. В их числе – Тамара Ильина и Лимана Дели-Хасан, которым далеко за 80. Трудно сказать, сколько поколений – солистов, руководителей – уже сменилось в хоре. Но его традиции остаются неизменны: не важен язык песни, главное, чтобы шла она от сердца и попадала в самое сердце. Хор с любовью исполняет русские, казахские, украинские и казачьи народные песни. Особое место в репертуаре занимают шлягеры 60-х и 70-х годов – «пес­ни молодости», а также военные произведения и даже современные – лирические.

«Рэп не поем», – смеются собеседницы, но насыщенный и разнообразный репертуар, включающий несколько десятков произведений, пополняется постоянно. В числе «фирменных» у талдыкорганского хора ветеранов – «Арыс жағасында» на музыку Шамши Калдаякова, «Вальс ветеранов» Николая Карлина и главная песня из кинофильма «Весна на Заречной улице».

– Мы стараемся поддерживать существующие традиции, – рассказывает Наталья Анатольевна. – По-прежнему поем под живой аккомпанемент аккордеона, не используем никаких минусовок. Но при этом хотим понемногу менять формат самих выступлений, делая их интереснее. Запланировали более десятка тематических мероприятий: музыкальную завалинку, посиделки у самовара, знакомство с биографией и творчеством композиторов Казахстана и авторов военных лет.

Нынче на концерты все труднее собрать зал, вздыхают певцы, современные слушатели (причем не только молодежь) уходят в полный онлайн. А хор ветеранов, невзирая ни на что, легок на подъем. Ветераны – частые и желанные гости в талдыкорганском Центре социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства, в текелийском доме престарелых. Хор приглашают на все областные и городские культурно-массовые мероприятия, на тематические праздники Дома дружбы, Дома ветеранов и других организаций. На одном из таких выступлений в Обществе слепых коллектив встретил замечательного певца Владимира Байрамова. Несмотря на инвалидность по зрению, мужчина выступает на сцене, принимая участие в многочисленных концертах и конкурсах. В плотном графике он сумел найти время и для хора, став в свои 53 года самым молодым его участником. Обладатель замечательного голоса является призером республиканского конкурса «Один в один», с огромным уважением и заботой относится к коллективу и отлично управляется с музыкальной аппаратурой, с гордостью делятся его товарищи. Мужчины, как уже упоминалось, на вес золота. Только в ушедшем году хор потерял четырех участников…

Но, пожалуй, именно потому, что каждый здесь глубоко понимает и принимает неизбежные законы жизни, и поет хор с огромной самоотдачей, исполняя душой самые добрые песни о главном.