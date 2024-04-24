Питьевую воду отправили на север

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Очередной автокараван с 26 тоннами бутилированной воды, а также тремя тоннами продуктов питания, одеждой, обувью, гигиеническими средствами и медикаментами выехал из Уланского района.

Трогательную акцию организовал коллектив Восточно-Казахстанского университета. Здесь узнали, что у семьи их студентки Умит Жумагул в ее родном Петропавловске подтопило дом. Родители девушки остались без очага и имущества. В вузе приняли решение собрать для пострадавшей семьи средства. Девушка говорит, что всегда будет помнить, как в трудную минуту вся страна протянула руку помощи людям, попавшим в беду.