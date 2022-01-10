Плечом к плечу

Казахстанские активисты продолжают объединяться в народные дружины для обеспечения общественного порядка.

Одними из первых в ряды дружинников вступили казахстанские спортсмены, изъявившие желание вместе с сотрудниками полиции защищать мирных граждан от любых проявлений беззакония и мародерства.

– В это нелегкое время все мы должны держаться вместе и помогать друг другу, подавать руку помощи в трудный момент. У всех нас есть семьи, есть родители, дети, мы должны думать и заботиться о них. Давайте будем патриотами, будем поддерживать наш народ, – призвал Василий Тахтай, чемпион мира по боям без правил.

– Я хочу от лица всей страны и спортсменов заявить, что мы против терроризма, мародерства. Мы будем защищать свою страну, свою независимость, свой народ, – заявил чемпион мира по боям без правил Ильдар Кудайбергенов.

– Мы страна, у которой не было врагов. Призываем всех объединиться, чтобы защитить наше государство, нашу землю! В эти дни мы как никогда должны быть вместе! – отметил чемпион мира по футболу среди медиков Азамат Еркасымов.

Бывший футболист национальной сборной страны, а ныне президент столичной Федерации футбола Давид Лория призвал казахстанских спортсменов помочь в стабилизации ситуации в Казахстане, а также поддержать Главу государства в это нелегкое время. По его словам, спортивное сообщество в случае необходимости готово участвовать в народных дружинах для поддержки правопорядка в стране.

– В это сложное время призываю все спортивное сообщество и в целом всех казахстанцев поддержать Главу государства, чьи решительные действия нап­равлены на стабилизацию ситуа­ции в стране. Мы, казахстанцы, сильны своим единством. Друзья, берегите себя и свои семьи! Верю, что мы станем сильнее и сплоченнее и такие события больше не повторятся никогда! – подчеркнул он.

В Алматы, наиболее пострадавшем городе республики, ветераны спорта также формируют добровольные дружины. По словам главы казахстанской Федерации борьбы Даулета Турлыханова, неравнодушные жители города готовы взять под охрану социально важные объекты мегаполиса. Кроме того, активисты планируют проводить разъяснительные беседы с молодежью, чтобы та не поддавалась на провокации.

– Дорогие казахстанцы, ситуация в стране очень тяжелая. От имени казахстанских спорт­сменов, тренеров, ветеранов и любителей спорта хочу приз­вать людей к спокойствию и сплоченности. Не поддавайтесь на провокации, берегите себя и свои семьи, соблюдайте режим комендантского часа. Только здравый разум поможет нам прео­долеть трагические события, – подчеркнул Даулет Болатович, чемпион мира и призер летних Олимпийских игр.

Инициативные группы граж­дан создаются во всех регионах.

– Спортивная общественность Кокшетау решила помочь сот­рудникам полиции в обеспечении безопасности граждан. Для этого мы создали добровольные дружины. Будем патрулировать город совместно с сотрудниками полиции, – отмечает ветеран спорта Мереке Жусупов.

Беспокойство и надежду на то, что в нашей стране все быст­ро войдет в спокойное русло, высказывают и зарубежные спорт­смены. Так, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов написал в Instagram: «Всем салам алейкум. Очень переживаю из-за того, что происходит в Казахстане. Наде­юсь, в самое ближайшее время на земле наших братьев воцарятся мир, согласие и спокойствие».

Также казахстанцев поддержал 30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в легком весе UFC.

«Братский народ Казахстана, пусть Всевышний убережет вас от всего плохого», – написал он соответствующий пост в сториз своего Instagram.