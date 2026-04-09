Одна из площадок расположена в селе Отеген-батыра. Здесь будут проходить тренировки школьных команд по футболу, баскетболу и волейболу. По данным местных властей, в прошлом году около 300 юных спортсменов Илийского района стали победителями и призерами различных международных соревнований.

– Надеюсь, этот центр даст толчок развитию массового спорта, – отметил предприниматель Ернар Айдар, инвестировавший в строительство объекта около 200 млн тенге. – Хочется верить, что отсюда выйдут ребята, которые поднимут флаг Казахстана на мировой спортивной арене.

Как отметил заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев, сельская местность – настоящая кузница чемпионов. В селах функционируют более половины из 1 900 спортивных сооружений региона. Акимат окажет всестороннюю поддержку частным проектам по развитию социальной и спортивной инфраструктуры.

Другой спорткомплекс открылся в небольшом отдаленном ауле Туганбай Талгарского района, для жителей которого данное событие стало поистине историческим. Объект возведен на средства предпринимателя, уроженца этих мест Сагадата Шапанулы. Здесь оборудованы залы для занятий по греко-римской и вольной борьбе, фитнесу, настольному теннису и другим игровым видам спорта. Имеются тренажерная площадка, раздевалки, душевые, медицинский кабинет.

– Есть хорошее выражение «Туыңды туған жерге тік», – напомнил меценат. – Мы выросли здесь, получили путевку в жизнь. И вот пришла пора воздать долж­ное родным местам. Думаю, каждый человек, добившийся успеха в жизни, должен сделать что-то полезное для своей малой родины. Желаю, чтобы тренеры привили ребятам любовь к спорту, подготовили их к покорению олимпийских высот!

В эти же дни в селе Дардамты Уйгурского района открылся фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Объект рассчитан на обслуживание более тысячи человек. Здесь установлено новейшее диагностическое оборудование, внедрены цифровые системы.