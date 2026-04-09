Казахстан привлекает инвесторов

В Астане проходит масштабный форум «MINEX Казахстан – 2026», собравший на одной площадке представителей органов власти, инвес­торов, руководителей горнодобывающих компаний, ученых и поставщиков технологий как из Казахстана, так и других стран.

Проводимый под девизом «Минеральные ресурсы Казахстана: реформирование ради ценности в условиях многовекторной реальности» форум знаменует собой поворотный момент для добывающего сектора республики. По оценкам организаторов, участие в нем принимают свыше 500 специалистов из 33 стран, а также 40 экспонентов.

Программа форума текущего года подчеркивает: сегодня Казахстан отдает приоритет созданию добавленной стои­мости внутри страны, комплексной переработке и высокотехнологичному производству.

Открывая одну из стратегических сессий, вице-министр промышленности и строительства РК Иран Шархан подчеркнул, что наш регион обладает уникальным геологическим потенциалом, минерально-сырьевая база Казахстана включает около 10 тыс. месторождений.

– В результате проведенных в 2025 году геологоразведочных работ пересмотрены запасы и впервые поставлены на государственный учет 17 месторождений, самые крупные из которых – Кок-Жон, Алтын-Шоко и Самомбет. Прирост запасов составил 136 тонн золота, 152 тонны серебра, 75 тысяч тонн меди и 1,3 миллиона тонн фосфоритов, – привел впечатляющие цифры вице-министр.

Также спикер добавил, что для решения проблемы восполнения минерально-­сырьевой базы проведена законодательная реформа, принят Кодекс «О недрах и недропользовании».

– Первые результаты реформы показали кратно – в 2,5 раза – возросшие инвес­тиции в геологоразведку, что составило один миллиард долларов за 2019–2024 годы против 400 миллио­нов долларов до реформы в период 2012–2017 годов. В целом реформа нацелена на создание совершенно новой конкурентной среды, привлекающей инвестиции в массовую геологоразведку, – отметил Иран Шархан.

По мнению управляющего директора департамента горно-металлургического комплекса НПП «Атамекен» Рустама Шунтукова, в последние годы в ГМК Казахстана происходят системные изменения, и эти процессы продолжают нарастать.

– Одним из заметных результатов стало расширение доступа к геологической информации. Сегодня раскрыты территории фактически всего Казахстана, доступные для проведения геологоразведочных изысканий, – подчеркнул Рустам Шунтуков.

Эксперт также отметил положительную роль внедрения цифровых систем, в том числе при принятии решений по изучению недр. Однако наряду с достижениями остаются и серьезные проблемы. Одна из них – истощение ресурсной базы. Ситуация осложняется тем, что снижается рентабельность добычи на крупных месторождениях.

– У нас есть старые месторождения, и по ряду из них срок выработки составляет всего пять-шесть лет, а это большой риск для отрас­ли. Необходимо выстроить работу так, чтобы в перспективе ближайшей пятилетки мы могли открыть новые месторождения, а затем обеспечить их полноценную разработку в течение десяти лет, – резюмировал представитель НПП «Атамекен».

ГМК Казахстана переживает сегодня период заметной активизации, и бизнес-сообщество воспринимает эти изменения как долгожданную возможность, считает исполнительный директор республиканской Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Николай Радостовец.

– Приход новых компаний-инвесторов с новыми проектами и современными технологиями – это именно то, чего мы ждали много лет, – отметил Николай Радостовец.

Вопрос баланса между привлечением крупных инвесторов и сохранением прозрачных правил игры для всех участников рынка сегодня становится важным условием для недропользования. Такую мысль во время своего выступления высказал президент Казахстанской горнорудной палаты Руслан Баймишев.

– Сейчас на первый план выходит так называемый стратегический инвестор, которому может предоставляться приоритетное право, исходя из его компетенций, возможностей или предлагаемых проектов, – пояснил спикер. – Однако при этом возникает вопрос доверия со стороны рынка. Для инвесторов, которые работают в общем режиме, крайне важна прозрачность принятия решений.

И главным вопросом остаются критерии отбора.

– Понятно, это право не может предоставляться всем подряд, что совершенно правильно. Но важно не испортить инвестиционный климат, привлекая стратегических инвесторов, поэтому сейчас очень важно найти баланс. Механизм должен быть понятен всей отрасли, а прозрачность можно обеспечить через цифровизацию и открытость данных, – заключил Руслан Баймишев.