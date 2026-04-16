23 апреля в Казахстане отмечается Национальный день книги, учрежденный по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева.

Во всех регионах страны пройдет тематическая неделя, направленная на развитие культуры чтения и повышение интеллектуального потенциала населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках недели запланировано более 1500 мероприятий. Неделя включает следующие тематические дни: 16 апреля — «Артық білім кітапта...», 17 апреля — «Сөз өнеріндегі өлкетану», 18 апреля — акция «Кітапхана түні», 19–20 апреля — «Weekend. Book. Vibes», 21 апреля — «Кітап. Тарих. Шежіре», 22 апреля — «Кітап – достық амбассадоры», 23 апреля — Национальный день книги.

Сегодняшний день проходит под темой «Артық білім кітапта...» и посвящен продвижению книги как источника знаний, просвещения и духовного развития. По всей стране пройдут книжные фестивали, день открытых дверей, книжные ярмарки, марафоны чтения, а также совместные мероприятия с издательствами и книжными магазинами.

В библиотеках для посетителей будут организованы тематические выставки, презентации и программы, направленные на укрепление интереса к чтению и повышение роли книги в обществе.

