В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков

Наркосбытчики используют различные химические прекурсоры для организации подпольного производства синтетических наркотических средств и психоактивных веществ

В Астане в гаражном обществе обнаружен тайник — 200 канистр общим весом 4 тонны, в которых содержались прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В целом с начала года, согласно официальным статистическим данным на 16 апреля, из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн прекурсоров, из которых, по оценкам специалистов, планировалось изготовить до полутора тонн наркотиков синтетической группы.

Министерство внутренних дел напоминает, что за незаконный оборот прекурсоров с 1 января введена уголовная ответственность по статье 301 Уголовного кодекса, предусматривается до 15 лет лишения свободы.

— Любые попытки организации производства и распространения наркотиков будут пресекаться жестко и последовательно в рамках действующего законодательства, — отметили в МВД.

Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Готовность к высоким скоростям
Две победы на старте
Субботнику дождь не помеха
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
Бронзовый танец с лентой
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Меняется система аттестации педагогов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Ожидается строительство еще двух заводов
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Ключи от надежды
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

В СКО расследуют кражу денег, выделенных на строительство п…
Обещавший поставить дорогую технику иностранец скрывался в…
Мужчина прятался в тайнике от полиции в Карагандинской обла…
Подозреваемые в ночных кражах велосипедов задержаны в Алматы

