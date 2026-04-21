В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков

Фото: Polisia.kz

В Астане в гаражном обществе обнаружен тайник — 200 канистр общим весом 4 тонны, в которых содержались прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В целом с начала года, согласно официальным статистическим данным на 16 апреля, из незаконного оборота изъято свыше 11 тонн прекурсоров, из которых, по оценкам специалистов, планировалось изготовить до полутора тонн наркотиков синтетической группы.

Министерство внутренних дел напоминает, что за незаконный оборот прекурсоров с 1 января введена уголовная ответственность по статье 301 Уголовного кодекса, предусматривается до 15 лет лишения свободы.