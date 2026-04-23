В Приаралье становится больше зеленых зон

Эковолонтеры в местах массового пребывания людей разъяс­няли жителям важность сокращения твердых бытовых отходов, сортировки мусора для сдачи на переработку и отказа от одноразового пластика. Они раздавали информационные материалы и памятки об охране окружающей среды, продвижении культуры осознанного потребления и популяризации навыков правильного обращения с отходами.

Вдоль автомагистрали Самара – Шымкент в рамках проекта ReStart состоялся выездной экосубботник. На уборку придорожной полосы вышли представители городского акимата, объединения «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», молодежь и студенты-волонтеры Кызылординского университета им. Коркыта-ата. Во время работы они прак­тиковали знания, полученные от организаторов: как правильно осуществлять раздельный сбор ТБО и сортировать их. В самом университете в рамках месячника «Наука спасет мир» проходят акции по посадке деревьев в ботаническом саду.

Кроме санитарной очистки, в регионе организованы массовые работы по озеленению территорий. Так, в рамках акции «Таза қала» у въезда в Кызылорду, рядом с поселком Белколь, около тысячи сотрудников лесного хозяйства, областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, «Қазсушар», «Қазақстан темір жолы» и других учреждений посадили пять тысяч саженцев.

Свою лепту в озеленение вносят военнослужащие региона. На улицах и скверах города солдаты и офицеры воинских частей посадили деревья, а члены информационно-разъяснительной группы Министерства обороны провели разъяснительную работу по патриотическому воспитанию молодежи и повышению престижа военной службы.

Личный пример землякам по­дают и полицейские. Вместе с тем они усилили ответственность за несоблюдение требований природоохранного законодательства. Цель инициативы – формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде и профилактика правонарушений в сфере благоустройства.

Подразделения природоохранной полиции мобильными группами проводят рейды, в ходе которых выявляются факты несанкционированного выброса мусора и загрязнения общественных мест. Особое внимание – дворовым территориям, паркам, скверам и прибрежным зонам. Стражами порядка уже пресечено свыше 25 тыс. правонарушений. Наряду с контролирую­щими мерами полицейские акцентируют внимание на разъяснительной работе – беседуют с жителями об ответственности за экологические правонарушения.

Добавим, что регулярные субботники проходят и в молитвенных домах представительства ДУМК по Кызылординской области. Вместе с деревьями высаживается ряд сортов однолетних и многолетних цветов. Не забыли и про полив. В 2025 году по городу было пробурено 25 скважин и проложено 40 км автоматической линии полива. В текущем летнем сезоне коммунальщики намерены запустить еще 28 новых скважин.