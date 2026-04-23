В Приаралье становится больше зеленых зон

Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

С приходом тепла в населенных пунктах Приаралья активизированы работы по очистке, озеленению и благо­устройству территорий. В рамках республиканской инициативы «Таза Қазақстан» в микрорайонах областного центра прошла акция «Мир без отходов».

фото Нурболата Нуржаубая

Эковолонтеры в местах массового пребывания людей разъяс­няли жителям важность сокращения твердых бытовых отходов, сортировки мусора для сдачи на переработку и отказа от одноразового пластика. Они раздавали информационные материалы и памятки об охране окружающей среды, продвижении культуры осознанного потребления и популяризации навыков правильного обращения с отходами.

Вдоль автомагистрали Самара – Шымкент в рамках проекта ReStart состоялся выездной экосубботник. На уборку придорожной полосы вышли представители городского акимата, объединения «Коалиция за зеленую экономику и развитие G-Global», молодежь и студенты-волонтеры Кызылординского университета им. Коркыта-ата. Во время работы они прак­тиковали знания, полученные от организаторов: как правильно осуществлять раздельный сбор ТБО и сортировать их. В самом университете в рамках месячника «Наука спасет мир» проходят акции по посадке деревьев в ботаническом саду.

Кроме санитарной очистки, в регионе организованы массовые работы по озеленению территорий. Так, в рамках акции «Таза қала» у въезда в Кызылорду, рядом с поселком Белколь, около тысячи сотрудников лесного хозяйства, областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, «Қазсушар», «Қазақстан темір жолы» и других учреждений посадили пять тысяч саженцев.

Свою лепту в озеленение вносят военнослужащие региона. На улицах и скверах города солдаты и офицеры воинских частей посадили деревья, а члены информационно-разъяснительной группы Министерства обороны провели разъяснительную работу по патриотическому воспитанию молодежи и повышению престижа военной службы.

Личный пример землякам по­дают и полицейские. Вместе с тем они усилили ответственность за несоблюдение требований природоохранного законодательства. Цель инициативы – формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде и профилактика правонарушений в сфере благоустройства.

Подразделения природоохранной полиции мобильными группами проводят рейды, в ходе которых выявляются факты несанкционированного выброса мусора и загрязнения общественных мест. Особое внимание – дворовым территориям, паркам, скверам и прибрежным зонам. Стражами порядка уже пресечено свыше 25 тыс. правонарушений. Наряду с контролирую­щими мерами полицейские акцентируют внимание на разъяснительной работе – беседуют с жителями об ответственности за экологические правонарушения.

Добавим, что регулярные субботники проходят и в молитвенных домах представительства ДУМК по Кызылординской области. Вместе с деревьями высаживается ряд сортов однолетних и многолетних цветов. Не забыли и про полив. В 2025 году по городу было пробурено 25 скважин и проложено 40 км автоматической линии полива. В текущем летнем сезоне коммунальщики намерены запустить еще 28 новых скважин.

#акция #экология #Таза Қазақстан

Популярное

Все
Паркет раскален до предела
Как можно больше света и тепла!
Сваха как архитектор счастья
В Приаралье становится больше зеленых зон
Дух романтики и героизма
Путевка на большую сцену
Благоустраивается город номадов
Сохраняя правозащитный баланс
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Благоустраивается город номадов
Движение «Таза Қазақстан» объединило почти миллион волонтер…
Субботнику дождь не помеха
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры

