На площадке Министерства энергетики прошло очередное заседания Отраслевого совета в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В работе Совета приняли участие представители госорганов, а также эксперты ведущих электроэнергетических и теплоэнергетических компаний, представители учебно-методических объединений по направлению «Электроэнергетика и теплоэнергетика», республиканских учебно-методических советов высших учебных заведений, а также представители организаций образования и системы профессиональных квалификаций.

В рамках года цифровизации и искусственного интеллекта в электроэнергетической и теплоэнергетической отрасли на текущий год запланирована разработка профессионального стандарта «Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике».

В рамках данного стандарта предусмотрены новые профессии:

- проектировщик интеллектуальных (умных) сетей;

- инженер по разработке и внедрению ИИ в энергосистемах (Smart Grid);

- специалист по кибербезопасности энергетических сетей.

Эти профессии сформированы на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и направлены на формирование современных образовательных программ и подготовку кадров, соответствующих требованиям цифровой трансформации отрасли.

Развитие «умных» сетей (Smart Grid) является одной из ключевых задач ближайших 5–10 лет. Это требует от специалистов не только глубоких знаний в области энергетики, но и компетенций в сфере искусственного интеллекта, поскольку в перспективе функции диспетчеризации будут частично переданы интеллектуальным системам управления. В 2025 году в отрасли уже была разработана карточка новой профессии «Смарт-менеджер», направленная на повышение эффективности управления и мониторинга энергетических систем, внедрение интеллектуальных технологий и повышение энергоэффективности.