Серебро с золотым отливом

Путь к пьедесталу на острове Афродиты был похож на затяжную позиционную осаду, где каждый неверный ход мог стоить надежд на мировую корону. В течение 14 изнурительных туров Бибисара демонст­рировала не только безупречную технику, но и стальной характер. Переломный момент наступил в предпоследнем, 13-м туре. В очной схватке Асаубаева сошлась с украинкой Анной Музычук. Играя белыми фигурами, наша соотечественница провела образцовую партию, заставив соперницу капитулировать и набрав важнейшие 7,5 балла. Эта победа вывела Бибисару на первое место, которое она делила с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу.

Судьба путевки на матч с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь решалась в заключительном туре. Математика была проста, но психологическое давление – запредельным. Асау­баевой противостояла индианка Дивья Дешмукх. Партия завершилась вничью, что принесло Бибисаре итоговые восемь очков. К сожалению казахстанских болельщиков, Вайшали Рамешбабу в своем параллельном поединке сумела обыграть россиянку Екатерину Лагно, набрав 8,5 балла и единолично возглавив таблицу. Таким образом, именно Вайшали получила право оспорить шахматную корону, а Бибисара поднялась на вторую ступень пьедестала. Тройку лидеров замкнула китаянка Чжу Цзиньэр.

Этот турнир стал триумфальным не только для казахстанской шахматной школы, но и для всего региона Центральной Азии. Пафос принес успех представителю Узбекистана Жавохиру Синдарову, который продемонстрировал феноменальный уровень в мужской сетке соревнований. Пока Бибисара боролась за серебро, узбекский гроссмейстер сумел досрочно выиграть мужской Турнир претендентов. Эта победа обеспечила ему историческое право оспорить шахматную корону в матче против действующего чемпиона мира – индийца Гукеша Доммараджу. Успех соседей лишний раз подчеркивает доминирование центральноазиатской шахматной школы на мировом уровне.

Для Бибисары это был первый Турнир претенденток в карьере, и второе место в таком составе – это грандиозный успех. Она доказала, что ее амбиции стать чемпионкой мира – не просто слова, а планомерная работа, которая уже приносит свои плоды. На церемонии награждения в Пафосе сереб­ряная медаль на груди нашей спортсменки сияла ярче любого золота, ведь за ней стоит вера в то, что следующая вершина обязательно будет покорена.