Серебро с золотым отливом

Шахматы
9
Аскар Султан

Кипрский город Пафос, замерший в ожидании развязки одного из самых статусных турниров десятилетия, стал свидетелем исторического триумфа казахстанской шахматной школы. Бибисара Асаубаева, наша «шахматная королева», официально закрепила за собой статус одной из сильнейших на планете, завоевав серебряную медаль Турнира претенденток-2026. В истории независимого Казахстана это достижение стало первым результатом такого уровня в личных соревнованиях претендентского цикла.

фото FIDE

Путь к пьедесталу на острове Афродиты был похож на затяжную позиционную осаду, где каждый неверный ход мог стоить надежд на мировую корону. В течение 14 изнурительных туров Бибисара демонст­рировала не только безупречную технику, но и стальной характер. Переломный момент наступил в предпоследнем, 13-м туре. В очной схватке Асаубаева сошлась с украинкой Анной Музычук. Играя белыми фигурами, наша соотечественница провела образцовую партию, заставив соперницу капитулировать и набрав важнейшие 7,5 балла. Эта победа вывела Бибисару на первое место, которое она делила с представительницей Индии Вайшали Рамешбабу.

Судьба путевки на матч с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь решалась в заключительном туре. Математика была проста, но психологическое давление – запредельным. Асау­баевой противостояла индианка Дивья Дешмукх. Партия завершилась вничью, что принесло Бибисаре итоговые восемь очков. К сожалению казахстанских болельщиков, Вайшали Рамешбабу в своем параллельном поединке сумела обыграть россиянку Екатерину Лагно, набрав 8,5 балла и единолично возглавив таблицу. Таким образом, именно Вайшали получила право оспорить шахматную корону, а Бибисара поднялась на вторую ступень пьедестала. Тройку лидеров замкнула китаянка Чжу Цзиньэр.

Этот турнир стал триумфальным не только для казахстанской шахматной школы, но и для всего региона Центральной Азии. Пафос принес успех представителю Узбекистана Жавохиру Синдарову, который продемонстрировал феноменальный уровень в мужской сетке соревнований. Пока Бибисара боролась за серебро, узбекский гроссмейстер сумел досрочно выиграть мужской Турнир претендентов. Эта победа обеспечила ему историческое право оспорить шахматную корону в матче против действующего чемпиона мира – индийца Гукеша Доммараджу. Успех соседей лишний раз подчеркивает доминирование центральноазиатской шахматной школы на мировом уровне.

Для Бибисары это был первый Турнир претенденток в карьере, и второе место в таком составе – это грандиозный успех. Она доказала, что ее амбиции стать чемпионкой мира – не просто слова, а планомерная работа, которая уже приносит свои плоды. На церемонии награждения в Пафосе сереб­ряная медаль на груди нашей спортсменки сияла ярче любого золота, ведь за ней стоит вера в то, что следующая вершина обязательно будет покорена.

#турнир #Спорт #шахматы #Бибисара Асаубаева

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]