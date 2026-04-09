Стартовал проект по цифровому учету деревьев

Высажено почти 30 тыс. деревьев, очищено 1,1 тыс. км улиц и дорог, 318 км арычных систем и каналов, а также 68,8 тыс. м² парков и скверов. Вывезено 1,3 тыс. тонн мусора. В Таразе и районах области проходят регулярные массовые субботники, в ходе которых планируется дополнительно высадить еще 50 тыс. деревьев.

Наряду с мероприятиями по озеленению и санитарной очистке территорий организован контроль за соблюдением чистоты и порядка. Со старта акции выявлено 387 нарушений правил благоустройства и загрязнения общественных мест. Общая сумма наложенных штрафов составила 229,2 млн тенге, из которых на сегодняшний день взыскано 80%. Через telegram-чат TazaQazBot по разного рода вопросам, в том числе и критическим, поступило 237 обращений.

Примечательно, что местные власти при проведении субботников намерены уделять внимание не только центральным улицам, но и окраинам населенных пунктов. В ближайшее время планируется провести повторное обследование. Особый контроль будет установлен за очисткой общественных территорий, мест отдыха, а также объектов придорожного сервиса вдоль железных и автомобильных дорог. Акимам Тараза и районов области поручено принять необходимые меры.

Параллельно с этим началась цифровая паспортизация зеленых насаждений. В Таразе в соответствующий раздел специализированной платформы уже внесены данные о 31 тыс. деревьев. Полнос­тью завершить проект планируется до 2028 года. Ожидается, что это позволит улучшить контроль за состоянием посадок и повысить качество ухода за ними.