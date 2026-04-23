Дух романтики и героизма

В воинской части 22750 Сил специальных операций гостей встречали прямо на улице. Был солнечный и вет­реный день. На плацу рядом с жилым корпусом выстроились бронемашины, легкие багги, воен­ный санитарный автомобиль, разместились столы с оружием, средствами связи, медицинским оборудованием и дронами.

В часть приехали кадеты и учащиеся столичной общеоб­разовательной школы № 13, их родители, педагоги, семьи военных... Гости внимательно слушали объяснения специалистов, а ребята с явным удовольствием залезали в военные машины и вертели оружие в руках. Инструкторы объясняли принцип устройства снайперской винтовки, миномета и прицельных комплексов, рассказывали о работе дронов, демонстрировали видео с учений. Особый интерес вызвал санитарный бронеавтомобиль, кадеты буквально исследовали «внутренности» спецмашины.

Однако главным объектом внимания стали дроны.

– Наша армия изучает, как меняется характер современных конфликтов. Растет роль беспилотников, поэтому мы развиваем и дроны, и средства борьбы с ними, – говорил командир части подполковник Тимур Тюстюбаев. – В казахстанских реалиях применение дронов осложнено и погодными условиями, и гео­графией. Степь открытая – негде спрятаться, все просматривается. В наши сильные ветра и зимы дроны летать не смогут. В горных районах тоже есть свои сложности.

На столе – несколько FPV-квад­рокоптеров, очки, пульт и аккумуляторы. Рядом – боец с противодронным «ружьем» и ранцевой антенной установкой. Некоторые гости примерили его на себе и ощутили вес.

– Это FPV‑дроны. Мы программируем канал связи, настраиваем контроллер полета и видеопередатчик и уже сами управляем аппаратом, – продолжил рассказ командира его заместитель по воспитательной и идеологичес­кой работе майор Кыдырбек Тулепов. – Важно не только уметь управлять техникой, но и быть готовым к реальной нагрузке в любую погоду. Помимо антидронового ружья, солдату нужны еда на пять-шесть дней, автомат, боеприпасы, аптечка. В общей сложности это 25–30 килограммов, которые придется нести на себе неделю. Компьютеры нужны для управления дронами, но главное – быть сильными, здоровыми и готовыми к службе.

Директор школы № 13 Гульмира Закирина отметила, что военно‑патриотическое направление в образовательной деятельности заметно меняет жизнь подростков. Помимо основных уроков, они дополнительно занимаются робототехникой, скалолазанием, строевой подготовкой, стрельбой, рукопашным боем. У детей нет времени на развлечения в Интернете и соцсети, зато дисциплина улучшается: даже дома вещи они потом складывают по-другому.

Это подтвердили и родители кадетов. Класс Султаны, дочери Анары Жунусовой, полностью стал кадетским. Светлана Калугина, мама Ярослава Бирюкова, призналась, что всегда думала о военной карьере для своих детей. Старший сын недавно вернулся из армии, младший – кадет.

Родители отметили, что армейская дисциплина в классе постепенно стала общей атмо­сферой и для них: они регулярно встречаются на собраниях, вмес­те ездят на мероприятия, как, например, этот день открытых дверей. Взрослые подчеркнули, что такие дни проводятся регулярно и у молодежи повышается интерес к военному делу.

У Гульмиры Есимбековой уже вторая дочь стала кадетом. Юная Жанель участвует и в военно-пат­риотическом сборе допризывной молодежи «Айбын», мечтает о карьере военного юриста.

– Старшая дочь Анель решила стать архитектором, однако кадетская школа привила ей такие полезные для жизни качества, как дисциплина и ответственность, – с гордостью отметила Гульмира.

Кадеты Алихан Садвакасов и Владислав Фомушкин поделились, что учеба им нравится и сегодняшнее мероприятие увлекло их. Оба решили пойти служить – это их осознанный и обдуманный выбор.

– Школа воспитывает характер и патриотизм, – считает Алихан.

Зулкия Есимбаева занимается в разведроте и рукопашным боем, Даяна Гуляева демонстрирует упражнения с автоматом. Поначалу девочек привлекла красивая форма и дисциплина. Но сейчас обе уже серьезно думают о военной стезе.

– Каждая девушка может все, если есть мечта и цель: и быть военным, и иметь семью и детей. Главное – желание и сила, – уверена Даяна.

Добавим, что единый день открытых дверей прошел в более чем 50 воинских частях всех видов и родов Вооруженных сил. Их посетили свыше 15 тыс. человек. Для армии это способ показать себя без парадного грима, для общества – возможность выйти за рамки стереотипов, когда военная служба зачастую сводится к скептическим комментариям в соцсетях, а для молодежи – это шанс пробудить в себе дух романтики и героизма.