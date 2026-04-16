Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля искусства, режиссера, сценариста, кавалера орденов «Барыс» І степени и «Парасат» Есмухана Обаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

– Есмухан Несипбайулы, будучи выдающимся мастером сцены и яркой творческой личностью, посвятил свой жизненный путь беззаветному служению театральному искусству. Трудясь во благо укрепления национальных духовных ценностей, он внес значительный вклад в становление казахской драматургии. Его неустанная деятельность на ответственных постах способствовала расширению горизонтов отечественной культуры, – говорится в телеграмме.