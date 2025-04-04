фото предоставлено Жакеном Таймагамбетовым

Меж­дународная геоархеологическая экспедиция, в состав которой входят археологи, геологи, гео­графы и картографы из Казах­стана, Азербайджана и России, поставила перед собой несколько задач.

Первая – установление взаимосвязи рельефа побережья Каспийского моря с геологичес­кой структурой северо-западной части полуострова Мангышлак. Вторая – комплексная характеристика наиболее важных периодов заселения человеком Центральной Евразии, каждый из которых обозначает новые ступени в развитии индустрий каменного века. И третья задача – подтверждение или опровержение наличия самых ранних палеолитических стоянок древнего человека на побережье Каспийского моря.

Впервые орудия из камня на полуострове Мангышлак были обнаружены в урочище Шакпак-ата в 60-х годах прошлого века археологом Аланом Медоевым.

– Комплексные археологичес­кие исследования раннего палеолита позволили включить территорию Казахстана в евразийский контекст древнейшей истории человечества, – говорит руководитель международной экспедиции, академик Национальной академии наук при Президенте РК Жакен Таймагамбетов. – Однако вопрос о возрасте раннепалеолитических индустрий в регионе и общая хронология освоения его архаичными Homo sapiens остается ключевой проб­лемой центральноазиатского палеолитоведения. Опираясь на исследования Алана Медоева, мы до последнего времени считали, что самые древние памятники эпохи палеолита в Казахстане находятся у залива Сарыташ, что на побережье Каспийского моря. Но, к сожалению, нам не удалось обнаружить никаких доказательств о наличии хотя бы отщепа, не говоря о полноценных орудиях труда раннего периода палеолита. Потому, взяв для абсолютного или конечного датирования из древних отложений примерно 60 образцов, мы отправили их на оптово-люминисцентный анализ в лаборатории дальнего зарубежья. Результаты не подтвердили наличие древнепалео­литических артефактов, в том числе и на знаменитой стоянке Шакпак-ата. Сейчас мы продолжили поиски каменных орудий на плато Устюрт.

Территория Казахстана, будучи мостом между основными регио­нами распространения стоянок палеолита, по словам ученого, является важнейшим звеном в реконструкции расселения древнего человека в Евразии.

– Совместная казахстанско-российская комплексная археологичес­кая экспедиция еще в 1998–1999 годах обнаружила поверхностные залегания артефактов в районе впадины, отделяющей плато Мангышлак от плато Устюрт, – продолжает Жакен Таймагамбетов. – В качестве сырья, пригодного для изготовления орудий труда, использовались в основном кремнистые породы различных оттенков серого и коричневого цветов. Теперь, обследовав плато Устюрт, мы попытаемся найти стратифицированные (пог­ребенные) стоянки палеолита и получить дополнительные материа­лы для абсолютного датирования артефактов, залегающих на современной поверхности. Выявленные на сопредельных территориях раннепалеолитические комплексы (на склонах Мугоджарских гор в районе реки Эмба), а также на северных побережьях Аральского моря и озера Балхаш свидетельствуют о заселении этих территорий древним человеком и перспективности поиска памятников эпохи палеолита. И хотя их периодизация не только на Мангышлаке, но и вообще в Казахстане осложняется тем, что наиболее ранние комплексы находятся в поверхностном залегании, бесспорно одно – получить ответ на вопрос о времени первоначального заселения Казах­стана человеком можно только на основе комплексного изучения хорошо стратифицированных (погребенных) палеолитических местонахож­дений. Тогда есть возможность уже аргументированно датировать их возраст на основе анализов, применяемых в различных естественных науках – биологии, химии, геологии, физики, зоологии и других.

По словам Жакена Таймагамбетова, впервые планируется широкое применение современных методов абсолютного датирования для определения возраста стоянок палеолита, в том числе и тех, которым более 500 тыс. лет. На основе изучения археологических материалов, детальных палеогеографичес­ких исследований, а также анализа уже опубликованных данных будет разработана схема освое­ния древним человеком территории Казахстана на разных этапах плейстоцена (геологичес­кий период) и реконструкция сопутствующих природных обстановок.

Кстати, сегодня уровень Каспия падает, в результате обнажаются древние террасы Хазарского моря (так когда-то назывался Каспий). И чтобы прогнозировать не только археологию, но и палеографию региона и в свою очередь на их основе реконструи­ровать древнюю историю, мы, археологи, и привлекаем в свою экспедицию ученых смежных специальностей – геологов, географов и картографов.