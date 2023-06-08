По заказу родителей, по желанию детей

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Александр Данилов, и. о. директора ДЮСШ «Жігер»

Не все имеют возможность предоставить своим детям полноценный, правильно организованный отдых, безопасный и полезный досуг, но все этого очень хотят.

фото из архива спортшколы

Проект «Летний отдых-2023» детско-юношеской спортивной школы «Жігер» села Зеренда Акмолинской области – это программа по оздоровлению, организации отдыха и занятости детей и подростков, разработанная по заказу родителей, при этом мы постарались учесть потребности учащихся.

В нашей школе работают восемь отделений по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, плаванию, тоғыз құмалак, асық ату, қазақ күресі. Более 700 учащихся занимаются под руководством 21 тренера в головном комплексе и 15 филиалах – в школах районного центра и сел. В летнее время будут работать все группы спортшколы.

Начнется нынешний сезон с двух замечательных международных футбольных турниров: памяти заслуженного тренера РК Тимура Сегизбаева и памяти организаторов сегизбаевского турнира. В 1998 году страстный поклонник футбола Николай Куленюк пришел к руководству района с предложе­нием организовать турнир на приз Тимура Сегизбаева. Он – личность легендарная, талантом и мастерст­вом Сегизбаева восхищались во всем Казахстане. Недаром флагман отечественного футбола – команду «Кайрат» – называли «Тимур и его команда».

В трудное время, когда в райо­не не было света, а была безработица и деньги заменял бартер, руководство поддержало эту, казалось бы, утопическую идею – проводить турнир имени легенды казахстанского футбола в маленьком селе. Первый турнир состоялся в июле 1999 года, собрав восемь команд, и вскоре стал ежегодным.

В 2001-м, видя, насколько серье­зно и ответственно подходят к делу организаторы, впервые в Зеренду приехал сам Тимур Сегизбаев. А с 2002 года турнир стал международным, к нам приезжают команды из России и Узбекистана. С 2018 года, после ухода из жизни выдающегося футболиста, турнир организовывается уже в память о Тимуре Санжаровиче Сегизбаеве.

С 2008 года у нас проходит еще одно футбольное соревнование – памяти создателей и вдохновителей сегизбаевского турнира – Николая и Татьяны Куленюк, трагически погибших в декабре 2007 года. В эти дни нашу маленькую Зеренду захватывает яркий красивый праздник футбола, любимого многими мальчишками, праздник, которого ждут и взрослые сельчане. А как бывают благодарны нам наши гости! К нам порой приезжают юные футболисты, не видевшие таких чудес природы – сосновый бор, большое, красивое озеро…

Главный положительный эффект этих двух турниров не только в том, что ребятишки проходят школу спортивного мастерства, они воочию видят и ощущают на себе внимание взрослых и государства, становятся свидетелями бережного сохранения традиций, передающихся от поколения к поколению, уважения к ветеранам.

Кроме того, такие мероприятия помогают ребятам во время летних каникул активно заниматься спортом, получать массу положительных эмоций. Уверен, наши традиционные турниры стали коллективным воспитателем детских душ.

Множество разных интересных мероприятий запланировала спортивная школа на лето. Это первенства области и района по волейболу, пляжному волейболу, баскетболу, плаванию, настольному теннису, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!»

И какое же лето без туристических походов?! Каждый тренер школы пройдет со своими воспитанниками по чудесным местам зерендинской земли. Природных красот в нашем замечательном регионе с лихвой хватит на несколько походов. Красивейшие водопады, озера, причудливые скалы, таинственные пещеры подарят участникам незабываемые эмоции и впечатления. Ребята откроют для себя новые удивительные места родного края, почувствуют гордость и любовь к своей малой родине.

#дети #досуг #Зеренда #каникулы #лагерь #летняя школа #Жігер

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