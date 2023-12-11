По земле и по воздуху

В ходе поездки глава Минтранс­порта ознакомился с работой железнодорожного вокзала, автовокзала, аэропорта в Усть-Каменогорске, а также с функционированием судоходного шлюза Усть-Каменогорской гидроэлектростанции.

На встрече с населением ми­нистру задали вопросы о неудов­летворительном железнодорожном сообщении между Усть-Каменогорском и Алматы и давно назревшей необходимости ремонта опасного участка в районе Алтай. Нарекания со стороны населения вызывает состояние автомобильных дорог Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ, Усть-Каменогорск – Риддер, Калбатау – Майкапчагай, Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи, Усть-Каменогорск – Семей,

Злободневная тема – и авиасообщение. Восточноказахстанцы попросили наладить авиарейсы между областным центром и всеми районными центрами, в том числе селами Урджар и Катон-Карагай, открыть дополнительные рейсы в Зайсан, Астану, Алматы. Также есть спрос на прямые перелеты в Шымкент, Туркестан и Актау.

– Сейчас пассажиропоток на внутренних авиалиниях быст­ро растет, – пояснил Марат Карабаев. – Если в прошлом году было перевезено 11 миллионов пассажиров, то в этом – 13,5 миллиона. Рост более чем на 20%. Спрос на авиаперевозки увеличивается, а предложение с точки зрения обеспечения бортами немного не поспевает. Сейчас авиакомпании активно расширяют парк воздушных судов. В этом году закуплено 14 новых машин. Бизнес-модель в отечественной авиации строится на международных принципах, поэтому авиакомпании самостоятельно устанавливают стоимость билетов и самостоятельно приобретают самолеты. Для продолжения закупа бортов они оптимизируют свою деятельность таким образом, чтобы больше зарабатывать на самых рентабельных маршрутах.