По зову сердца

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Накануне Дня благодарности чеэсники помогли пожилым и одиноким людям очистить дворы от снега.

фото ДЧС ВКО

Акция стала доброй традицией областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Как рассказали в пресс-службе ДЧС, когда накануне Дня благодарности люди получают от сотрудников важную помощь, они дарят в ответ море самых искренних «спасибо» и «рахмет».

В этом году в поселке Тугыл Тарбагатайского района командир отделения пожарной части № 16 Серик Айткали со своим сыном Али очистили от снега двор, где живет одинокий пенсионер. У самого аксакала не было сил для тяжелого физического труда. В Риддере водитель пожарной час­ти Асхат Смагулов с сыном Нуржигитом убрали снег возле дома горожанина с инвалидностью. В поселке Октябрьском в районе Алтай начальник пожарной части Ришат Нурахметов вместе с детьми помог одинокой пожилой женщине подготовить двор к началу паводка. В Усть-Каменогорске такую же волонтерскую помощь одинокой женщине с особенным ребенком оказали начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев и его заместители.

– В акции добра принимают участие сотрудники всех наших подразделений в районах и городах области, – отметил руководитель департамента. – Спасатели заодно показывают хороший пример своим детям, воспитывают в них трудолюбие и заботливое отношение к пожилым.

#ВКО #помощь #День благодарности #чеэсники #акция добра

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