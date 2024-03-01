По зову сердца Свежий выпуск 1 марта 2024 г. 4:30 0 Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область Накануне Дня благодарности чеэсники помогли пожилым и одиноким людям очистить дворы от снега. фото ДЧС ВКО Акция стала доброй традицией областного департамента по чрезвычайным ситуациям. Как рассказали в пресс-службе ДЧС, когда накануне Дня благодарности люди получают от сотрудников важную помощь, они дарят в ответ море самых искренних «спасибо» и «рахмет». В этом году в поселке Тугыл Тарбагатайского района командир отделения пожарной части № 16 Серик Айткали со своим сыном Али очистили от снега двор, где живет одинокий пенсионер. У самого аксакала не было сил для тяжелого физического труда. В Риддере водитель пожарной части Асхат Смагулов с сыном Нуржигитом убрали снег возле дома горожанина с инвалидностью. В поселке Октябрьском в районе Алтай начальник пожарной части Ришат Нурахметов вместе с детьми помог одинокой пожилой женщине подготовить двор к началу паводка. В Усть-Каменогорске такую же волонтерскую помощь одинокой женщине с особенным ребенком оказали начальник ДЧС ВКО Ергали Бахаев и его заместители. – В акции добра принимают участие сотрудники всех наших подразделений в районах и городах области, – отметил руководитель департамента. – Спасатели заодно показывают хороший пример своим детям, воспитывают в них трудолюбие и заботливое отношение к пожилым. #ВКО #помощь #День благодарности #чеэсники #акция добра