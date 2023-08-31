Почему Максим Галкин не приедет в Казахстан

Скрин с видео instagram.com/maxgalkinru/

"Где действительно у меня есть проблемы с проведением концертов, так это, как ни странно, в Казахстане, а именно в Алматы и Астане", – рассказал Галкин на своей странице в Instagram. По его словам, несколько месяцев его организаторы "бьются" над решением данного вопроса.

"Я обожаю Казахстан, публику там, зрителей, благодарен за слова поддержки, люблю вас и надеюсь на скорую встречу", - сказал известный шоумен.

Сегодня управление культуры столицы сообщило, что 1 марта поступило письмо от директора ИП «TopBilet» Асланова Р. Р о проведении вечера Максима Галкина в Центральном концертном зале «Казахстан» имени Розы Баглановой 8 октября.



Там пояснили, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, поэтому организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание.



Сообщается, что повторных писем от организаторов не поступало.

"Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующего законодательства", – заключили в акимате.