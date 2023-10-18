Почему Минздрав предлагает не выдавать водительские права без медстраховки, объяснила Гиният

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Предложение еще обсуждается

Фото: Kazpravda.kz

Министр здравоохранения Ажар Гиният объяснила предложение не выдавать разрешение на оружие и водительские права гражданам без медстраховки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

"По поводу предложения министерства здравоохранения ограничить некоторые государственные услуги, связанные со здоровьем – это мировая практика. Во многих странах (Германии, Норвегии, Великобритании), во всех развитых странах требуют: если хотите получить водительские права, нужна медстраховка. Даже заезжаете в страну, вы все знаете, без медицинской страховки вас никто вас не примет", – апеллировала Ажар Гиният.

По ее словам, в Казахстане более 3 тысяч человек в год погибают в ДТП.  

"Очень много ДТП. Ко мне в день поступает информация о 10 и более ДТП. Из пострадавших половина погибает, в основном молодые люди трудоспособного возраста, дети. Половина в тяжелом состоянии с различными переломами поступает в медицинские организации. Когда люди попали в такую ситуацию, как вы думаете, какая будет реакция на медработника, который спрашивает: "А вы застрахованы?" – продолжила министр.

Она отметила, что речь не идет об экстренной помощи – такую услугу окажут всем казахстанцам.

"Но некоторые травматологические операции, ортопедические, сложные – в системе ОСМС. Медицинским работникам, думаете, приятно, спрашивать: "Вы должны завтра идти на операцию, Вы застрахованы или нет?" Это всё связано со здоровьем людей... Это еще будет обсуждаться. Оружие – берут справку. А имеешь ли ты медстраховку? А если что-нибудь случится, вы же придете за помощью в медицинскую организацию. Поэтому медицинскую страховку обязаны иметь все", – заключила спикер.

Напомним, Минздрав РК предложил не выдавать разрешение на оружие и водительские права гражданам без медстраховки. 

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