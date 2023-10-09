Не выдавать разрешение на оружие и водительские права без медстраховки предлагает Минздрав

Минздрав РК предлагает не выдавать разрешение на оружие и водительские права гражданам без медстраховки. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Министр отметила, что сейчас финансовая система не способна справиться с растущими затратами по актуарным расчетам. Фонд социального медстрахования предполагает, что финсистема не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем.

Для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы Минздрав предлагает ограничить права на владение оружием и вождение автомобилем граждан без медстраховки.

«Предлагается ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия и прочее. Мы считаем правильным ввести такое ограничение», – сказала Ажар Гиният.