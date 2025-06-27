Почти 5,5 тысяч этнических казахов получили статус кандаса с начала года

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Венера Баталова
корреспондент

Всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 153 тыс. этнических казахов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 5 496 этнических казахов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК

45,8% кандасов, прибывших в Казахстан с начала года, являются выходцами из КНР, 41,2% – из Узбекистана, 5,5% – из Туркменистана, 2,6% – из Монголии 2,4% – из России и 2,5% – из других стран.

По состоянию на 1 июня 2025 года, число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,1%, несовершенолетние – 31%  и пенсионеры – 8,9%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17% имеют высшее образование, 27,4% среднее специальное образование, 53,2% общее среднее образование и 2,4% не имеют образования.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 июня 2025 года в регионы расселения переселено 917 кандасов.

Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 340 кандасам.

В частности, 163 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы. Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,56 млн тенге на семью.

#кандасы #этнические казахи #возвращение на Родину

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