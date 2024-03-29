Почти миллиард тенге задолжали шымкентцы за тепло

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Любовь Доброта

Накануне окончания отопительного сезона теп­лоснабжающая организация пытается свести дебит с кредитом, подсчитывая накопившиеся долги. Их общая сумма подбирается к 1 млрд тенге.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Только в завершающемся отопительном сезоне горожане не оплатили полученные услуги в сумме 780 млн тенге. Еще 162 млн тенге накопилось за последние семь лет.

Ежегодно ГКП «Қуатжылу­орталық-3» после завершения отопительного сезона проводит рейды по взиманию недоимки, инициирует исковые заявления в суд на должников, подключает судебных исполнителей, которые существенно сокращают суммы долга.

Однако есть потребители, за которыми долги тянутся годами, ухудшая материальное положение теплоснабжающего предприятия, осложняя решение задачи по подготовке теплового хозяйства к очередному отопительному сезону.

Анализ показывает, что больше всего недисциплинированных потребителей проживает в Аль-Фарабийском районе, жители которого не оплатили 363 094 411 тенге. Потребители Каратауского района задолжали 252 534 935 тенге, района Туран – 180 170 541 тенге. Практически одинаковые суммы долга по Абайскому и Енбекшинскому районам, соответственно, 73 863 002 и 72 508 744 тенге.

Текущий отопительный сезон продлился 164 дня, что на 28 дней дольше обычного.

#Шымкент #потребители #ЖКХ #отопление #долги

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