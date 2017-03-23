​Поддержка Афганистана продолжается

В принятой Совбезом резолюции 2 344 государства – члены Совета Безопасности вновь подтвердили приверженность продолжению оказания помощи афганскому народу и правительству в урегулировании ситуации в этой стране. Для Казахстана, представляющего в Совете Безопасности Азиатско-Тихоокеанскую группу, и в частности Центрально-Азиатский регион, шаги, направленные на разрешение афганской проблематики, имеют приоритетное значение. Казахстанская делегация подчеркнула неразрывность связи между безопасностью и развитием, необходимость устранения коренных причин конфликта.

В ходе нескольких раундов переговоров делегацией Казахстана как председателя ряда санкционных комитетов СБ ООН в текст резолюции по продлению мандата включены актуальные дополнения, отмечающие деструктивный характер деятельности международных террористических организаций, использующих территорию Афганистана.

Также в резолюции подчеркнута активная роль в урегулировании ситуации в Афганистане таких региональных структур, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, Шанхайская организация сотрудничества.