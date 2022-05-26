Поддержка со стороны молодежи

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Адина Нурберген

Активисты молодежного крыла партии «AMANAT» проводят встречи с представителями нового поколения казахстанцев для обсуждения предстоящего референдума и поправок в Конституцию.

Встреча с молодыми казахстанцами, в том числе с представителями субкультур, состоялась в Нур-Султане в рамках проекта Kenes Ortalygy, запущенного молодежным крылом партии «AMANAT».

Член республиканского партийного штаба, председатель молодежного крыла Нуржан Жетписбаев рассказал об основных целях и задачах предстоящего референдума.

– Я бы хотел настоятельно попросить каждого молодого гражданина страны обязательно ознакомиться с вносимыми поправками. Мы все должны понимать, что, голосуя сейчас, закладываем фундамент будущего страны, в которой нам жить, – подчеркнул он.

Также представители молодежного крыла отметили высокую активность со стороны молодых казахстанцев.

– Разобравшись подробно в поправках, которые вносятся в Конституцию, я понял, что изменения касаются каждого гражданина страны, достигшего 18 лет, – отметил студент 1-го курса Astana IT University Адильбек Бекешов. – Так получилось, что этот референдум станет для меня первым опытом голосования, как и для всех моих ровесников. Считаю, нам нужно еще изучить для себя некоторые моменты и, конечно, обязательно прийти на участки для голосования, сделать свой выбор.

Кроме того, на встрече были обсуждены организационные вопросы и порядок проведения всенародного голосования, особенности конституционной реформы, историческое значение референдума и принципы построения Нового Казахстана.

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