Поднять дорогу

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

Продолжаются работы по поднятию и укреплению автодороги областного значения, где в минувшую пятницу произошел перелив.

фото из архива "КП"

Днем 9 февраля в Жангалинском районе в двух километрах от села Маштексай в результате интенсивного снеготаяния произошел перелив через дорожное полотно на низменном участке грунтовой дороги Чапай – Жанакала – Сайхын. По данным ДЧС ЗКО, ширина водной преграды составила 55 м, глубина – 25 см. Местным исполнительным органом в срочном порядке начаты работы по подъему дорожного полотна. Щебень уже навезли, в ближайшее время прибудет спецтехника из областного центра для выравнивания дороги. В дальнейшем здесь будет сооружен водоотвод.

Пока движение транспорта на этом участке приостановлено, имеются объездные дороги. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. На месте продолжают дежурство специа­листы районного отдела по чрезвычайным ситуациям, местного акимата и полиции.

#ремонт #дорога #Маштексай

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