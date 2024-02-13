Поднять дорогу

Днем 9 февраля в Жангалинском районе в двух километрах от села Маштексай в результате интенсивного снеготаяния произошел перелив через дорожное полотно на низменном участке грунтовой дороги Чапай – Жанакала – Сайхын. По данным ДЧС ЗКО, ширина водной преграды составила 55 м, глубина – 25 см. Местным исполнительным органом в срочном порядке начаты работы по подъему дорожного полотна. Щебень уже навезли, в ближайшее время прибудет спецтехника из областного центра для выравнивания дороги. В дальнейшем здесь будет сооружен водоотвод.

Пока движение транспорта на этом участке приостановлено, имеются объездные дороги. Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. На месте продолжают дежурство специа­листы районного отдела по чрезвычайным ситуациям, местного акимата и полиции.