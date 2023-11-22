Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца задержали в Грузии

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанца, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, задержали в Грузии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК

Фото: Kazpravda.kz

При координации генеральной прокуратуры сотрудники министерства внутренних дел в Грузии задержали подозреваемого гражданина Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года.

«Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой с ущербом более 3,6 млрд тенге.

По уголовному делу проходят более 600 потерпевших.

Решается вопрос о его экстрадиции», – отметили в ГП.

 

 

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