Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца задержали в Грузии

Казахстанца, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, задержали в Грузии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК

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При координации генеральной прокуратуры сотрудники министерства внутренних дел в Грузии задержали подозреваемого гражданина Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года.