Подозреваемого в создании финпирамиды казахстанца задержали в Грузии
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Казахстанца, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, задержали в Грузии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК
При координации генеральной прокуратуры сотрудники министерства внутренних дел в Грузии задержали подозреваемого гражданина Казахстана, который находится в розыске с марта 2020 года.
«Он обвиняется в создании и руководстве финансовой пирамидой с ущербом более 3,6 млрд тенге.
По уголовному делу проходят более 600 потерпевших.
Решается вопрос о его экстрадиции», – отметили в ГП.