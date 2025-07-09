Видео с места происшествия очевидцы распространили в соцсетях и мессенджерах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Инцидент произошел рано утром. Камеры наблюдения зафиксировали троих подростков, которые пришли на детскую площадку, подожгли тряпку и поместили её под игровую горку, сообщает Kazpravda.kz

Огонь быстро распространился, повредив не только игровую зону, но и ближайшие скамейки.

Это привело к стремительному возгоранию пластиковых элементов конструкции, практически полностью уничтоживших площадку.

«В ходе следственных мероприятий были установлены несовершеннолетние, причастные к данному происшествию. В связи с этим их родители были привлечены к ответственности по статье о невыполнении родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению детей», – детализировали в правоохранительных органах.

Полицейские рекомендовали взрослым внимательно следить за безопасностью и поведением детей и напомнили о соблюдении общественного порядка и недопустимости порчи имущества.