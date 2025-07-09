Видео с места происшествия очевидцы распространили в соцсетях и мессенджерах
Инцидент произошел рано утром. Камеры наблюдения зафиксировали троих подростков, которые пришли на детскую площадку, подожгли тряпку и поместили её под игровую горку, сообщает Kazpravda.kz
Огонь быстро распространился, повредив не только игровую зону, но и ближайшие скамейки.
Это привело к стремительному возгоранию пластиковых элементов конструкции, практически полностью уничтоживших площадку.
«В ходе следственных мероприятий были установлены несовершеннолетние, причастные к данному происшествию. В связи с этим их родители были привлечены к ответственности по статье о невыполнении родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению детей», – детализировали в правоохранительных органах.
Полицейские рекомендовали взрослым внимательно следить за безопасностью и поведением детей и напомнили о соблюдении общественного порядка и недопустимости порчи имущества.