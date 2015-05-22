Подведены итоги первого дня АЭФ-2015

Организаторы VIII Астанинского экономического форума подвели итоги первого дня, передает корреспондент Kazpravda.kz."21 мая прошел первый день Астанинского экономического форума-2015. Среди ключевых мероприятий стоит выделить: Конференцию высокого уровня "Экономические, финансовые и монетарные изменения в глобальной экономике", сессию "Возрождение Великого шелкового пути: новые экономические перспективы", форум Европы и Азии, Урбанистический форум, инвестиционный форум "Invest in Kazakhstan", – говорится в сообщении организаторов.На сессиях конференции высокого уровня выступили Премьер-Министр РК Карим Масимов, министр нацэкономики РК Ерболат Досаев, председатель корпорации "JPMorgan Chase International" Джэйкоб Френкель, экс-премьер-министр Италии, председатель Европейской комиссии (1999–2004 годы) Романо Проди, профессор и почетный декан Национальной школы развития Пекинского университета, экс-старший вице-президент и главный экономист Всемирного банка Джастин Лин, вице-президент Азиатского банка развития Жанг Венчай, премьер-министр (2004–2007) и министр финансов (1999–2007) Пакистана Шаукат Азиз, министр финансов Республике Индия (1990–1991; 1998–2002), министр иностранных дел Республики Индия (2002–2004) Яшвант Синха. В ходе события спикеры высочайшего уровня обсудили важнейшие вопросы и актуальные вызовы мировой экономики.Международные эксперты высказали свое мнение о ситуации в мировой экономике.Так, Шаукат Азиз отметил, что мир сейчас нуждается в глубинных структурных реформах. В свою очередь Жанг Венчай не видит особых экономических рисков для Азии в ближайшее время. Вместе с тем обсуждался эффект перелива, влияние замедления темпа роста соседних государств и других экономических факторов на экономику Казахстана.На сессии "Возрождение Великого шелкового пути: новые экономические перспективы" принимали участие международные и казахстанские эксперты: министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики Римантас Синкевичюс, вице-президент Азиатского Банка Развития Жанг Венчай, генеральный директор Фонда Шелкового пути Ванг Янджи, вице-канцлер Китайского банка развития Жао Ксяоу, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, главный заместитель помощника секретаря Бюро по вопросам экономики и бизнеса Государственного департамент США Курт Тонг, генеральный секретарь Каспийского стратегического института Хальдун Явас, вице-директор, руководитель проекта Евразия ВЭФ, Агрис Преиманис, главный экономист по Центральной Азии (ЕБРР) Эндрю Шахоян. Модератором сессии выступил первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Марат Кусаинов.Обсуждались важнейшие для всего евразийского пространства вопросы – видение возрождения Великого шелкового пути под экономическим и геополитическим ракурсом, экономический потенциал Великого шелкового пути, а также пути развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.Привлечение прямых иностранных инвестиций в индустриально-инновационное развитие Казахстанаобсудили на инвестиционном форуме "Invest in Kazakhstan". Спикерами события выступили Карим Масимов, Альгирдас Буткявичюс, Премьер-Министр Литвы, Стивен Форбс, главный редактор делового еженедельника Forbes, Ричард Доббс, директор McKinsey Global Institute, Николя Макель, генеральный директор Luxembourg for finance и другие.В заключительном слове Карим Масимов поблагодарил экспертов за рекомендации в области монетарных реформ и отметил, как важно показать насколько Казахстан открыт к сотрудничеству, особенно в ситуации, когда цены на сырье заметно снизились и мировая экономика переживает кризис.В рамках Астанинского экономического форума была презентована книга Таира Мансурова, изданная на английском языке: "Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь. К 20-летию евразийского проекта. 1994–2014". Книга посвящена 20-летию евразийского проекта Президента Казахстана. В ней содержится полная ретроспектива событий на евразийском пространстве с 1994 по 2014 год, которые обеспечили создание Евразийского экономического союза. В издании подробно рассмотрены и проанализированы основные аспекты евразийского проекта Нурсултана Назарбаева, ключевые вопросы евразийской интеграции от их теоретических аспектов до конкретного воплощения в жизнь.