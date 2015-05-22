Подведены итоги первого дня АЭФ-2015

Шынар Оспанова
Организаторы VIII Астанинского экономического форума подвели итоги первого дня, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"21 мая прошел первый день Астанинского экономического форума-2015. Среди ключевых мероприятий стоит выделить: Конференцию высокого уровня "Экономические, финансовые и монетарные изменения в глобальной экономике", сессию "Возрождение Великого шелкового пути: новые экономические перспективы", форум Европы и Азии, Урбанистический форум, инвестиционный форум "Invest in Kazakhstan", – говорится в сообщении организаторов.

555eec4695c591432284230.JPG

На сессиях конференции высокого уровня выступили Премьер-Министр РК Карим Масимов, министр нацэкономики РК Ерболат Досаев, председатель корпорации "JPMorgan Chase International" Джэйкоб Френкель, экс-премьер-министр Италии, председатель Европейской комиссии (1999–2004 годы) Романо Проди, профессор и почетный декан Национальной школы развития Пекинского университета, экс-старший вице-президент и главный экономист Всемирного банка Джастин Лин, вице-президент Азиатского банка развития Жанг Венчай, премьер-министр (2004–2007) и министр финансов (1999–2007) Пакистана Шаукат Азиз, министр финансов Республике Индия (1990–1991; 1998–2002), министр иностранных дел Республики Индия (2002–2004) Яшвант Синха. В ходе события спикеры высочайшего уровня обсудили важнейшие вопросы и актуальные вызовы мировой экономики.

Международные эксперты высказали свое мнение о ситуации в мировой экономике.
Так, Шаукат Азиз отметил, что мир сейчас нуждается в глубинных структурных реформах. В свою очередь Жанг Венчай не видит особых экономических рисков для Азии в ближайшее время. Вместе с тем обсуждался эффект перелива, влияние замедления темпа роста соседних государств и других экономических факторов на экономику Казахстана.

555eec0e376181432284174.JPG

На сессии "Возрождение Великого шелкового пути: новые экономические перспективы" принимали участие международные и казахстанские эксперты: министр транспорта и коммуникаций Литовской Республики Римантас Синкевичюс, вице-президент Азиатского Банка Развития Жанг Венчай, генеральный директор Фонда Шелкового пути Ванг Янджи, вице-канцлер Китайского банка развития Жао Ксяоу, министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, главный заместитель помощника секретаря Бюро по вопросам экономики и бизнеса Государственного департамент США Курт Тонг, генеральный секретарь Каспийского стратегического института Хальдун Явас, вице-директор, руководитель проекта Евразия ВЭФ, Агрис Преиманис, главный экономист по Центральной Азии (ЕБРР) Эндрю Шахоян. Модератором сессии выступил первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан Марат Кусаинов.

Обсуждались важнейшие для всего евразийского пространства вопросы – видение возрождения Великого шелкового пути под экономическим и геополитическим ракурсом, экономический потенциал Великого шелкового пути, а также пути развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества.

Привлечение прямых иностранных инвестиций в индустриально-инновационное развитие Казахстана
обсудили на инвестиционном форуме "Invest in Kazakhstan". Спикерами события выступили Карим Масимов, Альгирдас Буткявичюс, Премьер-Министр Литвы, Стивен Форбс, главный редактор делового еженедельника Forbes, Ричард Доббс, директор McKinsey Global Institute, Николя Макель, генеральный директор Luxembourg for finance и другие.

555eebf36f0b61432284147.JPG

В заключительном слове Карим Масимов поблагодарил экспертов за рекомендации в области монетарных реформ и отметил, как важно показать насколько Казахстан открыт к сотрудничеству, особенно в ситуации, когда цены на сырье заметно снизились и мировая экономика переживает кризис.

В рамках Астанинского экономического форума была презентована книга Таира Мансурова, изданная на английском языке: "Евразийский проект Нурсултана Назарбаева, воплощенный в жизнь. К 20-летию евразийского проекта. 1994–2014". Книга посвящена 20-летию евразийского проекта Президента Казахстана. В ней содержится полная ретроспектива событий на евразийском пространстве с 1994 по 2014 год, которые обеспечили создание Евразийского экономического союза. В издании подробно рассмотрены и проанализированы основные аспекты евразийского проекта Нурсултана Назарбаева, ключевые вопросы евразийской интеграции от их теоретических аспектов до конкретного воплощения в жизнь.

555eec683d5751432284264.JPG

Популярное

Все
Новый мост через реку Урал построят в ЗКО
Сборная Казахстана завершила ЧМ U17 по женской борьбе с двумя медалями
Победителей летнего чемпионата по пожарно-спасательному спорту наградили в Уральске
На дорогах Актобе установят плавающие люки
Бакдаулет Агабек завоевал «золото» на ЧМ U17 по борьбе в Азербайджане
Полковник полиции исполнила кюй на домбре и покорила соцсети
В Правительстве рассмотрели инвестпроекты по развитию области Ұлытау
Взрыв прогремел у ресторана в центре Москвы
Более 60 тысяч камер и ИИ: как в Астане обеспечивают чистоту и порядок
В Национальном музее искусств открылась выставка к 100-летию Сахи Романова
Двое подростков заблудились в горах Алматы
Самолет с туристами разбился в Перу
Иностранка потеряла документы и личные вещи в ВКО
Масштабное благоустройство общественных пространств продолжается в Астане
Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира W100 в Испании
Девушку на надувном круге унесло в Каспийское море
Лесной пожар вспыхнул в нацпарке «Баянаул» Павлодарской области
Казахстанские школьники показали исторический результат на Международной олимпиаде по лингвистике
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Курултай: логика преемственности и ответственности
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
На Алаколе завершают масштабное обновление курортной зоны
Конкуренция за бизнес-повестку: «Ак жол» и Respublica сошлись в жесткой публичной полемике
Райан Гослинг сыграет культового антигероя Marvel
Волонтеры пяти стран обменялись опытом на форуме EduBridge в Павлодаре
Токаев принял председателя АФМ
Талгат Рахманберди назначен заместителем акима Астаны
От соглашений к совместным производствам: как форум может ускорить экономическую интеграцию Казахстана и России
Казахстанский финал в Японии
В Алматы расследуют гибель женщины после падения с девятого этажа
Казахстан и Россия начали совместную подготовку атомщиков
Казахстанский шпажист Кирилл Проходов вышел в топ-16 чемпионата мира
Комфортный отдых без ущерба для природы
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Улытау
В Астане завершили первый проект реновации с привлечением частных инвестиций
Paramount согласилась отложить поглощение Warner Bros.
Укреплять мир и стабильность
Центр инклюзивного спорта построят в Таразе к 2027 году
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Золотой овертайм в Семее
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Олжас Бектенов осмотрел новое здание Казахского национального университета спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Ресайклинг при ремонте дорог
Дорога к звездам начинается на Земле
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Атырау появится уникальная локация

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]