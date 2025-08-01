Во всем мире для быст­рого и эффективного освое­ния языка используют метод погружения. В колледжах и университетах США и Европы за многие десятилетия накопили опыт подготовки ребят-иностранцев всего за полгода. Шесть месяцев жизни в приемной семье – и у школьника или студента, прибывшего с минимальным языковым уровнем, появляется неплохой словарный запас.

В 2023 году в областном управлении образования решили обкатать зарубежный опыт в формате «пилот». Для проекта выбрали самый богатый природой и историей Катон-Карагайский район. В семьях в Урыле, Жамбыле и Катон-Карагае в течение 20 дней жили 67 девочек и мальчиков из Усть-Каменогорска и Алтая. Атмосфера была невероятной: походы, экскурсии, игры, знакомство с домашними животными – жеребятами, телятами. И главное – казахский язык, с которым начинался и заканчивался каждый день. Как рассказали школьники и подтвердили учителя и родители, благодаря 20-дневному интенсиву ребята невероятно продвинулись в знаниях. Причем без специальных усилий, незаметно. Многие так привязались к новым семь­ям и друзьям, что просили оставить их на все лето. Ребят увлекла сельская жизнь, им понравилось помогать по хозяйству, чувствовать себя окруженными казахским госте­приимством.

В 2024 году участниками «Гостевой семьи» стали уже 120 подростков, а этим летом – 140. Как пояснили в облуправлении образования, проект получил развитие. В июне полмесяца в казахских семьях Катон-Карагайского района гостили 11–12-летние дети из Усть-Каменогорска, Риддера, Шемонаихи, Алтая, Глубоковского района, а в русскоязычной Камышинке Шемонаихинского района – ребятишки из Зайсанского и Тарбагатайского районов.

У школьников не было ни минуты для скуки! В катонском Прибелушье, например, в этнику погружали экс­курсии в музей «Берел» с его коллекция­ми археологических находок из сакских и раннетюркских курганов, поездки в дом-музей­ Оралхана Бокея, в мараловодческие хозяйства в селах Акмарал, Белкарагай, Топкаин. Цветущие жайляу с табунами коней, белые юрты, чай с баурсаками и горным медом, древние легенды… Если человек с детства прикоснулся к казахскому радушию, его доброй культуре, он навсегда сохранит их в своем сердце.

– Я немного боялся ехать, – признается шестиклассник Саша Борисов, – а потом не хотел уезжать. Специальных уроков казахского не было, но все быстро запоминается, потому что все только на казахском говорят. Нургуль-апай дои­ла корову, и я запомнил, что это сиыр сауу. Друг Жигер садился на коня – это атқа міну. И еще мы с апай готовили қазақша ет (бешбармак – разговорное). Я научился катать лапшу – қазақша етке кеспе жасау. Узнал, что это главное угощение у казахов, в Катон-Карагайском районе в него добавляют сарымсақ – особый лук.

В свою очередь в Камышинке дети из Зайсанского и Тарбагатайского районов побывали в местном зоопарке, ознакомились с экспонатами районного музея, научились готовить блины, вареники…

По словам специалистов облуправления, сразу было решено привлечь к проекту учительские семьи, где профессионально разбираются в детской психологии, умеют найти подход к ребенку, увлечь его, зажечь интересом. Кроме того, в этом году подключились студенты педагогических специальностей регионального университета. В итоге начинание все оценили на ура – сами дети, учителя, родители.

– Очень благодарна приемной маме, всей семье, – делится эмоциями мама Саши Марина Борисова. – Сын вернулся с огромным запасом впечатлений, обрел новых друзей. Они созваниваются каждый день, Саша уверенно разговаривает по-казахски.

Как заключили специалис­ты, проект «Гостевая семья» оказался даже эффективнее, чем предполагалось. Во-первых, дети всего за несколько дней перешагивают пресловутый словарный барьер и начинают говорить. Во-вторых, они получают представление о культуре народа, а значит, уважение к ней. У них формируются толерантность, патриотизм.­