Политика, торговля, гуманитарные обмены

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по приглашению заместителя Председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова посетил с официальным визитом Ашхабад.

Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Туркменистана обсудили на переговорах актуальные аспекты двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Была подчеркнута взаимная приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства в духе дружбы, братства, взаимного уважения и добрососедства.

Мурат Нуртлеу отметил важность дальнейшего укрепления политического диалога на высшем и высоком уровнях, активизации межпарламентских связей. В этой связи особое внимание стороны уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственных визитов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан в октябре 2021 года и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан в октябре 2022-го.

В свою очередь глава МИД Турк­менистана подтвердил, что сегодня отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень, получив характер стратегического партнерства.

Стороны условились принять согласованные меры для обеспечения роста взаимной торговли, в том числе путем активизации деятельности Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров между Казахстаном и Туркменистаном, а также посредством проведения Казахско-туркменского делового совета и обмена бизнес-делегациями.

Важная роль также отводится комплексной работе в рамках совместной Межправительственной казахско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

На переговорах обозначена целесообразность углубления связей между регионами двух стран. Конкретизированы основные направления и перспективы взаи­модействия в топливно-энергетическом комплексе, нефтегазовой и химической индустрии, текстильной индустрии, сельском хозяйстве, области экологии и охраны окружающей среды, вопросах рационального использования водных ресурсов в регионе, сфере транспорта и логистики, связи и телекоммуникаций.

Говоря о развитии культурно-гуманитарных отношений, министры констатировали наличие потенциала в сфере образования, науки, СМИ, в области культурных обменов. В частности, стороны высказались за интенсификацию прямых межвузовских контактов и организацию перекрестных дней культуры, а также обсудили проведение совместных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Отметили конструктивное сотрудничество в рамках многосторонних структур по линии таких международных организаций, как ООН, ОИС, СНГ, в форматах «ЦА+», а также взаимную поддерж­ку международных инициатив двух государств.

Отдельное внимание было уделено различным аспектам сотрудничества по дальнейшему развитию региональной кооперации, расширению контактов в рамках Международного фонда спасения Арала, вопросам Каспийского моря.

По итогам переговоров, как отмечается в сообщении МИД РК, подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Туркменистана на 2024–2026 годы.