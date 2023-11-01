Политика, торговля, гуманитарные обмены Свежий выпуск 1 ноября 2023 г. 3:00 111 Ануар Калмыков Казахстан и Туркменистан нацелены на укрепление стратегического партнерства. Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу по приглашению заместителя Председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова посетил с официальным визитом Ашхабад. Главы внешнеполитических ведомств Казахстана и Туркменистана обсудили на переговорах актуальные аспекты двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Была подчеркнута взаимная приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства в духе дружбы, братства, взаимного уважения и добрососедства. Мурат Нуртлеу отметил важность дальнейшего укрепления политического диалога на высшем и высоком уровнях, активизации межпарламентских связей. В этой связи особое внимание стороны уделили вопросам реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственных визитов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан в октябре 2021 года и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан в октябре 2022-го. В свою очередь глава МИД Туркменистана подтвердил, что сегодня отношения между двумя странами вышли на качественно новый уровень, получив характер стратегического партнерства. Стороны условились принять согласованные меры для обеспечения роста взаимной торговли, в том числе путем активизации деятельности Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров между Казахстаном и Туркменистаном, а также посредством проведения Казахско-туркменского делового совета и обмена бизнес-делегациями. Важная роль также отводится комплексной работе в рамках совместной Межправительственной казахско-туркменской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. На переговорах обозначена целесообразность углубления связей между регионами двух стран. Конкретизированы основные направления и перспективы взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, нефтегазовой и химической индустрии, текстильной индустрии, сельском хозяйстве, области экологии и охраны окружающей среды, вопросах рационального использования водных ресурсов в регионе, сфере транспорта и логистики, связи и телекоммуникаций. Говоря о развитии культурно-гуманитарных отношений, министры констатировали наличие потенциала в сфере образования, науки, СМИ, в области культурных обменов. В частности, стороны высказались за интенсификацию прямых межвузовских контактов и организацию перекрестных дней культуры, а также обсудили проведение совместных мероприятий, посвященных празднованию 300-летия туркменского поэта Махтумкули Фраги. Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня. Отметили конструктивное сотрудничество в рамках многосторонних структур по линии таких международных организаций, как ООН, ОИС, СНГ, в форматах «ЦА+», а также взаимную поддержку международных инициатив двух государств. Отдельное внимание было уделено различным аспектам сотрудничества по дальнейшему развитию региональной кооперации, расширению контактов в рамках Международного фонда спасения Арала, вопросам Каспийского моря. По итогам переговоров, как отмечается в сообщении МИД РК, подписана Программа сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Туркменистана на 2024–2026 годы. #сотрудничество #Туркменистан #РК