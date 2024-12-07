Политолог о европейских визитах Токаева: «Почему бы не стать еще бо̀льшими друзьями?»

- Что вы можете сказать о Сербии как о политическом и экономическом партнере Казахстана? Как развивались казахско-сербские отношения?

- Сербия - это страна, которая пережила очень непростой исторический период взлётов и падений в ХХ и XXI веке. И до сих пор у нее есть проблема с определением дальнейшего развития государства: станет ли она членом ЕС или останется относительно самостоятельной державой на Балканах? Это страна, которая больше всех пострадала в Первой мировой войне, много трагедий пережила во Вторую мировую войну, а сейчас Сербия демонстрирует высокий экономический рост среди стран Европы. Страна много вкладывает в развитие инфраструктуры, строит высокоскоростные железнодорожные магистрали, в том числе с помощью инвесторов. Прогнозируют, что буквально через год по количеству автобанов на душу населения Сербия обойдет Германию. В целом, экономика Сербии развивается хорошими темпами.

Непростая история также оказала влияние на взаимоотношения Сербии с Советским Союзом, куда входила Казахская ССР: Сербия одна из последних признала Советский Союз, потому что там проживало много белогвардейцев и только с началом Второй мировой войны отношения с СССР наладились, потом они ухудшились из-за конфликта Иосипа Броза Тито с Иосифом Сталиным. Первый вклад Казахстана можно определить в эпоху Белградской операции. В этом году Сербия празднует 80-летие освобождения Белграда, а в нем принимала участие 73-я гвардейская стрелковая дивизия, которая была сформирована в Казахстане. Около 200 жителей Казахстана погибли или пропали без вести на территории Югославии.

Уже в позднесоветскую эпоху наладилось торгово-экономическое сотрудничество Сербии и Казахстана. Я помню, например, что алматинская мебельная фабрика, которая позже называлась «Мерей», собирала гарнитуры для кухни, спальни и зала, так называемые «стенки», а фабрика «Жетысу» производила по разработкам югославских дизайнеров обувь. Все это пользовалось большой популярностью, такие форматы совместных производств хорошо работали. Я помню в магазинах продавались югославские конфеты, сигареты, вина. Казахстан в свою очередь поставлял в СФРЮ некоторые виды оборудования, медь.

Сербия проходила непростой процесс формирования своей новой государственности: сначала была СФРЮ, после этого было государство Сербия и Черногория. Фактически сегодня вопросы территориальной целостности еще не решены окончательно, я имею в виду проблему Косова. Казахстан же неизменно придерживается в своей политике принципа территориальной целостности, и поэтому сербские власти очень ценят и Казахстан, и его президента за поддержку именно в этом вопросе. Казахстан не признал независимость Косова в отличие от нескольких десятков других государств.

Наверное, из-за этих тяжелых процессов распада и из-за того, что существует географическая удаленность между нашими странами, процессы сотрудничества начались не сразу. Только в 1996 году были установлены двусторонние отношения, казахстанское посольство в Белграде, а сербское посольство в Астане появились не так давно, уже в ХХI веке. Сербия часто поддерживала казахстанские внешнеполитические инициативы еще со времен председательства Казахстана в ОБСЕ и выдвижения кандидатуры Казахстана как непостоянного члена Совета безопасности ООН. Делить нам, собственно говоря, нечего, а база для сотрудничества приличная.

Товарооборот между Казахстаном и Сербией составляет около 90 млн долларов. Пока еще существует асимметрия во взаимной торговле: импорт из Сербии превышает казахстанский экспорт. Это сербские лекарства, некоторые виды одежды, минеральные удобрения, консервы, продукция высокого передела, например, осветительное оборудование, полимеры и прочие вещи. Нельзя сказать, что если взаимная торговля между нашими странами прекратится, то страны пропадут друг без друга, но мы находим виды товаров и виды сотрудничества не только экономического, но и формате совместных форм собственности: сербская компания «Энергопроект» помогала строить одну из станций алматинского метро, в вопросах сельского хозяйства есть контакты между Астаной и Белградом. Поэтому все еще впереди, взаимный товарооборот можно «раскачать» и увеличить.

Я сам в Сербии был три раза. Чувствовалось, что это страна, где даже простые жители знают, что за страна Казахстан и где он находится. В конце концов, Сербия - одна из немногих стран Европы, чуть ли не единственная, кроме Албании и Черногории, где действует безвизовый въезд для граждан Казахстана, а это значит, что страна доверяет нашим гражданам и нашему государству.

- Президента Казахстана в Сербии приняли с особой торжественностью: его встретил лично президент Сербии Александр Вучич, в честь президента Казахстана состоялась дружественная встреча в формате ужина, а президент Токаев угостил своего коллегу знаменитым алматинским апортом. Как вы расцениваете такой теплый прием президента Казахстана?

- Все зависит от уровня визита – государственный, официальный или рабочий. Например, визит президента Токаева во Францию был государственным, причем далеко не каждый лидер постсоветского государства удостоился такого статуса визита во Францию. Визит в Сербию официальный, он тоже подразумевает ряд протокольных вещей, недаром президента встречали выстрелами из пушек и борт сопровождали истребители ВВС Сербии, все это показывает важность визита президента Токаева для Сербии, потому что он служит не только укреплению двусторонних отношений, но и укреплению будущего каждой из стран.

Визит Токаева демонстрирует определённые четкие сигналы в отношении внешнеполитических партнеров как Казахстана, так и Сербии. Это подчеркивает статус Казахстана как среднего государства, с которым считаются многие страны, не только соседи, но и европейские державы.

Казахстан становится брендом для Сербии и не только для нее, но и в целом для ряда государств, куда отправляется с визитами наш президент. Например, недавно в Баку Касым-Жомарт Токаев договорился с президентом Финляндии о визите в ближайшее время. Без политической воли двусторонние отношения не очень-то эффективно работают. Можно сколько угодно говорить, что свободный рынок расставит все на свои места, но в условиях высокой конкуренции и даже определённого противостояния эти договоренности о свободной торговле, расширении контактов и сотрудничества от культурного до военно-технического играют важную роль.

Я думаю, что этот визит, как и визит во Францию, имеет очень большое имиджевое значение для президента Казахстана и для местных лидеров. Можно сказать, что сербы благодарны Казахстану за моральную поддержку, позицию по Косову, за расширение взаимоотношений и перспективы, которые между нашими странами обещают быть относительно безоблачными. И в то же время Сербия что-то ожидает от Казахстана в качестве важного делового партнера в Евразии. Если нет каких-то противоречий, почему бы не стать еще большими друзьями, чем мы есть на сегодняшний день?

В последнее время многие мировые лидеры и центры силы начали проявлять большую активность на центральноазиатском направлении – встречи, саммиты «С5+1». Балканы с таким столкнулись еще в 90-х годах, регион ведь непростой, кто-то назвал его «пороховой бочкой Европы». Вооруженные конфликты, которые происходили в 90-х годах, сказывались на повышенном внимании к этому региону, поэтому международными контактами никого здесь не удивить. И очень хорошо, что активность как на центральноазиатском направлении со стороны Сербии, так и Казахстана на балканском увеличивается. Мы самостоятельно выстраиваем свои отношения без серьезного влияния внешних держав. Если есть понимание друг друга – это важная основа, которая в дальнейшем послужит хорошую службу для развития наших взаимоотношений.

- Вы уже упомянули недавний визит Касым-Жомарта Токаева в другую европейскую страну - Францию. Его называют историческим. Как вы считаете, почему?

- Во-первых, не каждый визит президента носит такой статусный характер, как государственный. Во-вторых, Франция считается страной, которая ставит важность культурной дипломатии и миротворческих инициатив на первое место. Вспомним, когда обострился конфликт между Россией и Украиной, именно Эмманюэль Макрон приехал попытаться урегулировать эти вопросы, хотя у него далеко не все получилось.

Франция воспринимает Казахстан как один из немногих и надежных партнеров в Евразии, с кем она разделяет общечеловеческие ценности, с кем близки миротворческие подходы. Конечно, по политическому, экономическому и военному потенциалу Казахстан и Франция – это государства разного мира. В целом, у нас не настолько близкие отношения с Францией, как, например, у Франции с рядом государств Африки, бывшими ее колониями или заморскими территориями, часть из которых до сих пор являются Францией. Понятное дело, что в силу исторических причин Франция будет оставаться неравнодушной ко всем регионам мира, будет взаимодействовать. На центральноазиатском направлении явно видно, что французы положительно склоняются к углублению сотрудничества с Казахстаном.

Визит Токаева во Францию прошел без сучка, без задоринки и продемонстрировал хороший внешнеполитической потенциал нашей страны и нашего президента как опытного дипломата, как интересанта в том, чтобы выстраивать отношения по законам ООН - признанной международной организации, по законам дружбы и сотрудничества в рамках двусторонних отношений.

- Что вы думаете о политике, которую выстраивает президент Казахстана в отношении европейских государств?

- Европа наш регион воспринимает достаточно сложно. Есть неоднозначное отношение к Беларуси, Российской Федерации, к Китаю, Северной Корее. Вопросы безопасности, наркотрафика и политического режима Афганистана тоже вызывают вопросы у европейских политиков, то есть в нынешнем европейском политическом мышлении все, что происходит на территории бывшего Советского Союза и в ряде государств Южной и Восточной Азии – это не родное и не совсем понятное с точки зрения восприятия политических и общечеловеческих ценностей, которые Европа сейчас демонстрирует. Есть религиозные и ментальные различия. Но не нужно всех под одну гребенку чесать.

С моей точки зрения, благодаря своей внешнеполитической прагматичности Казахстан более понятен для Европы, чем ряд других государств Евразии. Соответственно с этой страной, с ее лидером, будет легче выстраивать отношения. Поэтому Европа приветствует взаимные усилия по налаживанию диалога, а не просто циничного коммерческого роста товарооборота. Все-таки очень важна и мощная политическая основа, которая поможет развивать отношения дальше.

- Какое значение имеют европейские визиты Касым-Жомарта Токаева с точки зрения продвижения интересов всего центральноазиатского региона?

- В Концепции внешней политики Казахстана на 2020-2030 г. сказано, что на фоне усиления конкуренции за политическое и экономическое влияние Казахстану нужно стать ключевым элементом в системе геополитических и геоэкономических координат Евразии и лидирующим государством в центральноазиатском регионе. В этом смысле европейские визиты Касым-Жомарта Токаева подчеркивают основные принципы нашей внешней политики как многовекторность, прагматизм, проактивность, мультилатерализм, о чем недавно напомнил президент Токаев. Нам нужно еще и продемонстрировать своим партнерам лидерство.

Не стоит умалять заслуги и интересы других государств-соседей – наших близких партнеров, того же Узбекистана, который наладил прагматичные и успешные отношения с соседями, который тоже поддерживает интеграционные устремления нашего региона и является мощным государством, хотя бы с точки зрения количества населения, наличия общих границ со всеми странами ЦА. Но в вопросах активизации гуманитарной и экономической дипломатии, привлечения инвестиций и торгово-экономических отношений, конечно, у Казахстана с Европейским союзом ситуация более развитая и перспективная. В конечном счете, первое Соглашение о расширенном сотрудничестве и партнерстве с ЕС было подписано именно с Казахстаном еще в конце 2015 года. Это соглашение вывело на новый уровень сотрудничество Казахстана и ЕС.

Есть также стратегия ЕС по Центральной Азии, которая была принята в 2019 году. Она расширяет рамки для регионального сотрудничества, но интерес Европы к Центральной Азии вызван странами первого порядка, наиболее развитыми в политическом и экономическом отношении, скажем так, «зажигателями» инициатив ЕС - это Германия и Франция. Роль Германии в этом плане тоже нельзя недооценивать, она стала инициатором более пристального внимания Европы к странам ЦА, и в первую очередь благодаря двусторонним отношениям Казахстана и Германии.

В конце концов, ЕС является важным торговым партнером для нашей страны, на его долю приходится до 40% внешней торговли. Также Европа - один из крупнейших инвесторов в нашу страну. Есть много точек соприкосновения в области зеленой экономики, получения критического сырья, основной объем казахстанской нефти идет не в Америку, хотя американцы работают на наших нефтяных разработках как инвесторы, нефть экспортируется в рамках транснациональной экономики в страны ЕС - там живут потребители казахстанской нефти.

В последнее время наметилась новая тенденция - Казахстан модернизирует свою транспортную инфраструктуру: вопросы Транскаспийского транспортного коридора, Казахстан собирается построить 1300 километров железных дорог, расширить пункты пропуска, модернизировать морские порты «Курык» и «Актау». Все это делается для того, чтобы стать транзитным мостом в первую очередь между Европой и Китаем. В экспертной среде это по-разному обсуждается, иногда говорят, что, возможно, и не стоит такое внимание уделять этому коридору, из-за длинного логистического плеча он может не оправдать ожиданий. Тем не менее, учитывая уже сформированные прочные и взаимовыгодные отношения в области транспорта и энергетики, здесь не стоит сидеть и ожидать, что кто-то придет и поможет. Такие инициативы были предварительно одобрены представителями ЕС, Казахстану даже обещали инвестиции в 10 млрд евро на развитие транспортной инфраструктуры.

Факт в том, что под лежачий камень вода не течет, и Казахстан проявляет интерес, пытаясь реализовать свои потенциальные транзитные возможности. В конечном счете, это скажется и на внутренней политике. Для этого внешняя политика и существует, чтобы улучшать позиции внутри страны, чтобы благодаря тем же иностранным инвестициям, договоренностям и высокому имиджу, в страну приходили товары, технологии и создавались новые рабочие места – все это скажется только в лучшую сторону на повседневном качестве жизни людей. Это называется сотрудничество в целях развития.