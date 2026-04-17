Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств

Впервые за 20 лет в Жамбылской области очищен объект, обеспечивающий водой 75 крестьянских хозяйств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» выполнил первую за 20 лет очистку регулятора на канале «Аксай» в Жуалынском районе области. Регулятор вмещает 60 тыс. кубометров воды и обеспечивает поддержание стабильной подачи воды на 2000 га орошаемых земель. В работах по очистке были задействованы три единицы спецтехники. Извлечено порядка трех тысяч кубометров песка и гравия. Канал «Аксай» обеспечивает поливной водой угодья 75 крестьянских хозяйств. Основными выращиваемыми культурами являются картофель, многолетние травы, овощи и зерновые.

«В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации предоставило областному филиалу 75 единиц спецтехники. Из них три единицы были выделены для очистки регулятора. Благодаря новой технике работа проходит быстро и эффективно. В последние годы вместимость регулятора снизилась, что усложнило подачу воды аграриям. После восстановления проектной емкости стабильная водоподача будет возобновлена», — сообщил руководитель Аксайского производственного отделения Даулетбай Нурабаев.