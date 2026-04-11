Территория идей и вдохновения

В детском технопарке школьники собирают роботов и «летают» на дронах
Не знаете, как отвлечь ребенка от смартфона? Попробуйте устроить ему экскурсию в школу технического творчества. Быть может, здесь ваше чадо найдет занятие по душе, как это сделали юные посетители детского технопарка из города Темиртау. Сейчас сюда ходят более 300 школьников. Благодаря техническому творчеству они развивают воображение, логику и умение работать в команде.
– Раньше на этой базе проводили курсы УПК, но в 2019 году государственный образовательный стандарт изменился, и нас реорганизовали в Дом технического творчества, – поясняет директор детского технопарка Ольга Макухина. – А спустя два года переименовали в школу, но коренным образом ничего не изменилось. Мы стали увеличивать количество кружков, ориентируясь не только на старшеклассников, но и учеников младшего и среднего звена. Еще у нас в «Зеленой школе» занимаются дети с особыми потребностями. Наша главная задача – социализировать их и научить работать руками.
Детскому технопарку помог общественный фонд «Қазақстан халқына». Благодаря их помощи было закуплено и установлено оборудование для лабораторий робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, «Зеленой школы», кабинетов судо- и автомоделирования. Мне довелось посетить их и увидеть, как дети используют подаренные им компьютеры, 3D-принтеры, конструкторы, теплицу и прочие элементы STEM-обучения.
Самое популярное направление в детском технопарке – это робототехника. Захожу в кабинет и вижу, что все парты в нем заняты. Дети сосредоточенно глядят на экран своего ноутбука, собирая из специального конструктора поделки: машинки, корабли, животных и дома с фигурками человечков. Возле окна стоит большой стол, на котором красуются лучшие работы юных робототехников. К нему быстрым шагом подходит восьмилетний Андрей Лебедь и смело презентует свое творение:
– Это многоэтажка, в которой люди спасаются от цунами. Вот здесь, на верхнем этаже, сидят люди. Они забрались сюда, чтобы их не унесло в море. Я сделал для них вот такие интересные штуки: столовую, комнату отдыха, смотровую вышку. Это я сам все придумал!
На экспозиционном столе замечаю и другие работы: фигурки коня, зайца и макет юрты. Последнюю темиртауские любители робототехники собирали командой: определяли, как выглядят составные части традиционного жилища, подыскивали подходящие детали конструктора и собирали из них кереге, уыки и шанырак. Дети готовились представить свою работу на выставке в Караганде, поэтому постарались придать ей праздничный вид: сверху накрыли подобием белой кошмы с красным орнаментом, а внутрь поставили круглый столик со скатертью.
– У нашей юрты автоматические двери, – рассказывает 14-летняя Алина Сырникова. – Я установила здесь специальный датчик: когда подходишь к юрте и попадаешь в поле его зрения, двери автоматически открываются, а потом закрываются.
Особая гордость темиртауского детского технопарка – лаборатория по судомоделированию. Здесь занимаются дети разных возрастов. Заглядываю в мастерскую и вижу мальчиков, стоящих возле верстаков. Один вытачивает из фанеры контурную модель корабля, зажав ее в слесарных тисках, другой работает над моделью саней. Третий авиамоделист сидит за столом и вырезает заготовку из материала, похожего на крагис.
– Дети получают первоначальные навыки работы с инструментами и оборудованием. Сначала они просто копируют модели кораблей, а через какое-то время уже могут сделать их сами, по чертежам, – вводит меня в курс дела педагог дополнительного образования Иван Косарев. – К каждому ребенку индивидуальный подход. В зависимости от навыков они создают детали разного уровня сложности: один – из пластика, другой – из металла, третий – из дерева. У нас есть и старшая группа. В ней дети на компьютере создают 3D-модели, а потом печатают свои корабли на 3D-принтере.
– На компьютере каждый сможет! А вот руками сложно! – делает замечание мальчик, занятый вытачиванием крейсера.
– Я не спорю! – отвечает ему учитель. – Но и здесь нужны знания.
Продвинутые судомоделисты изготавливают свои корабли из стеклопластика, снабжают их электродвигателем и модулем радиоуправления, а потом участвуют в гонках. В Темиртау их проводят на городском водохранилище. Надо сказать, что у воспитанников детского технопарка есть одно преимущество: они могут тренироваться, используя собственный бассейн. Его установили в прошлом году. Модульный бассейн небольшой: шириной 2 м и длиной 7 м, но вполне удобный. Благодаря ему юные судомоделисты не зависят от смены времен года.
– Бассейн здесь появился благодаря фонду «Қазақстан халқына», – отмечает директор школы технического творчества Ольга Макухина. – Поначалу его представители не понимали, зачем он нам нужен. Мы сделали ход конем: пригласили к себе сотрудников фонда и дали им в руки пульт от радиоуправляемой модели катера. Они поучаствовали в гонках на воде и все поняли.
Бассейну рад и 14-летний Ярослав Золотовский. Встречаю этого мальчика – в очках и с модной стрижкой полубокс – в кабинете автомоделирования. Мальчик параллельно увлекается и судомодельным спортом. Ярослав сам мастерит модели скоростных лодок, а потом испытывает их на воде. Во время моего визита в детский технопарк он как раз занимался созданием своего нового катера.
– Я взял ненужный корпус лодки, распилил его и к нижней части приклеил пенопласт. Из него начал делать форму нового судна, – объясняет мне Ярослав. – Дальше из стеклоткани и эпоксидки я склею весь корпус, поставлю двигатель, рулевую машинку, руль, вал, винт, приемник, передатчик и регулятор. Получится скоростная модель на радиоуправлении.
Мальчику помогает его учитель Максим Хуторной. Он ведет секцию автомоделирования и занимается судомодельным спортом. В мастерской я замечаю дипломы, кубки и медали, которые педагог и его ученики завоевали на чемпионатах в Казахстане и за рубежом. Максим Петрович показывает созданные своими руками модели лодок, открывает крышку одной из них. Я заглядываю внутрь и вижу клочки смятой туалетной бумаги. Зачем она тут?
– Туалетная бумага – это самый главный материал у судомоделистов-скоростников, – смеется педагог. – Ею забивают все пустые полости внутри лодки. Если случится пробоина и внутрь попадет влага, то бумага ее впитает, и судно останется на плаву. Так будет шанс прийти к финишу. А без бумаги лодка утонет, и окажешься в пролете.
В темиртауском детском технопарке более 20 секций, в их числе «Зеленая школа», мастерская «Волшебный мир бумаги», кружок вязания «Ажур» и лаборатория IT-Start. Ведут их педагоги-энтузиасты, у каждого из которых есть другая, основная работа. К примеру, преподаватель автомоделирования Максим Хуторной работает электриком на заводе. Педагог по робототехнике Зоя Дронова преподает математику в общеобразовательной школе. А руководитель кулинарной студии «Компот» Екатерина Крюкова – профессиональный повар. Они считают свою работу в детском технопарке важной и нужной, поскольку помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.