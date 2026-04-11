Территория идей и вдохновения

Не знаете, как отвлечь ребенка от смартфона? Попробуйте устроить ему экскурсию в школу технического творчества. Быть может, здесь ваше чадо найдет занятие по душе, как это сделали юные посетители детского технопарка из города Темиртау. Сейчас сюда ходят более 300 школьников. Благо­даря техническому творчеству они развивают воображение, логику и умение работать в команде.

– Раньше на этой базе проводили курсы УПК, но в 2019 году государственный образовательный стандарт изменился, и нас реорганизовали в Дом технического творчества, – поясняет директор детского технопарка Ольга Макухина. – А спустя два года переименовали в школу, но коренным образом ничего не изменилось. Мы стали увеличивать количест­во кружков, ориентируясь не только на старшеклассников, но и учеников младшего и среднего звена. Еще у нас в «Зеленой школе» занимаются дети с особыми потребностями. Наша главная задача – социализировать их и научить работать руками.

Детскому технопарку помог общественный фонд «Қазақстан халқына». Благодаря их помощи было закуплено и установлено оборудование для лабораторий робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, «Зеленой школы», кабинетов судо- и автомоделирования. Мне довелось посетить их и увидеть, как дети используют подаренные им компьютеры, 3D-прин­теры, конструкторы, теплицу и прочие элементы STEM-обучения.

Самое популярное направление в детском технопарке – это робототехника. Захожу в кабинет и вижу, что все парты в нем заняты. Дети сосредоточенно глядят на экран своего ноутбука, собирая из специального конструктора поделки: машинки, корабли, животных и дома с фигурками человечков. Возле окна стоит большой стол, на котором красуются лучшие работы юных робототехников. К нему быстрым шагом подходит восьмилетний Андрей Лебедь и смело презентует свое творение:

– Это многоэтажка, в которой люди спасаются от цунами. Вот здесь, на верхнем этаже, сидят люди. Они забрались сюда, чтобы их не унесло в море. Я сделал для них вот такие интересные штуки: столовую, комнату отдыха, смотровую вышку. Это я сам все придумал!

На экспозиционном столе замечаю и другие работы: фигурки коня, зайца и макет юрты. Последнюю темиртауские любители робототехники собирали командой: определяли, как выглядят составные части традиционного жилища, подыскивали подходящие детали конструктора и собирали из них кереге, уыки и шанырак. Дети готовились представить свою работу на выставке в Караганде, поэтому постарались придать ей праздничный вид: сверху накрыли подобием белой кошмы с красным орнаментом, а внутрь поставили круглый столик со скатертью.

– У нашей юрты автоматические двери, – рассказывает 14-летняя Алина Сырникова. – Я установила здесь специальный датчик: когда подходишь к юрте и попадаешь в поле его зрения, двери автоматически открываются, а потом закрываются.

Особая гордость темиртауского детского технопарка – лаборатория по судомоделированию. Здесь занимаются дети разных возрас­тов. Заглядываю в мастерскую и вижу мальчиков, стоящих возле верстаков. Один вытачивает из фанеры контурную модель кораб­ля, зажав ее в слесарных тисках, другой работает над моделью саней. Третий авиамоделист сидит за столом и вырезает заготовку из материала, похожего на крагис.

– Дети получают первоначальные навыки работы с инструментами и оборудованием. Сначала они просто копируют модели кораблей, а через какое-то время уже могут сделать их сами, по чертежам, – вводит меня в курс дела педагог дополнительного образования Иван Косарев. – К каждому ребенку индивидуальный подход. В зависимости от навыков они создают детали разного уровня сложности: один – из пластика, другой – из металла, третий – из дерева. У нас есть и старшая группа. В ней дети на компьютере создают 3D-модели, а потом печатают свои корабли на 3D-принтере.

– На компьютере каждый сможет! А вот руками сложно! – делает замечание мальчик, занятый вытачиванием крейсера.

– Я не спорю! – отвечает ему учитель. – Но и здесь нужны знания.

Продвинутые судомоделисты изготавливают свои корабли из стеклопластика, снабжают их электродвигателем и модулем радиоуправления, а потом участвуют в гонках. В Темиртау их проводят на городском водо­хранилище. Надо сказать, что у воспитанников детского технопарка есть одно преимущество: они могут тренироваться, используя собственный бассейн. Его установили в прошлом году. Модульный бассейн небольшой: шириной 2 м и длиной 7 м, но вполне удобный. Благодаря ему юные судомоделисты не зависят от смены времен года.

– Бассейн здесь появился благодаря фонду «Қазақстан халқына», – отмечает директор школы технического творчества Ольга Макухина. – Поначалу его представители не понимали, зачем он нам нужен. Мы сделали ход конем: пригласили к себе сотрудников фонда и дали им в руки пульт от радиоуправляемой модели катера. Они поучаствовали в гонках на воде и все поняли.

Бассейну рад и 14-летний Ярослав Золотовский. Встречаю этого мальчика – в очках и с модной стрижкой полубокс – в кабинете автомоделирования. Мальчик параллельно увлекается и судомодельным спортом. Ярослав сам мастерит модели скоростных лодок, а потом испытывает их на воде. Во время моего визита в детский технопарк он как раз занимался созданием своего нового катера.

– Я взял ненужный корпус лодки, распилил его и к нижней части приклеил пенопласт. Из него начал делать форму нового судна, – объясняет мне Ярослав. – Дальше из стеклоткани и эпоксидки я склею весь корпус, поставлю двигатель, рулевую машинку, руль, вал, винт, прием­ник, передатчик и регулятор. Получится скоростная модель на радиоуправлении.

Мальчику помогает его учитель Максим Хуторной. Он ведет секцию автомоделирования и занимается судомодельным спортом. В мастерской я замечаю дипломы, кубки и медали, которые педагог и его ученики завоевали на чемпионатах в Казахстане и за рубежом. Максим Петрович показывает созданные своими руками модели лодок, открывает крышку одной из них. Я заглядываю внутрь и вижу клочки смятой туалетной бумаги. Зачем она тут?

– Туалетная бумага – это самый главный материал у судомоделистов-скоростников, – смеется педагог. – Ею забивают все пус­тые полости внутри лодки. Если случится пробоина и внутрь попадет влага, то бумага ее впитает, и судно останется на плаву. Так будет шанс прийти к финишу. А без бумаги лодка утонет, и окажешься в пролете.

В темиртауском детском технопарке более 20 секций, в их чис­ле «Зеленая школа», мастерская «Волшебный мир бумаги», кружок вязания «Ажур» и лаборатория IT-Start. Ведут их педагоги-энтузиасты, у каждого из которых есть другая, основная работа. К примеру, преподаватель автомоделирования Максим Хуторной работает электриком на заводе. Педагог по робототехнике Зоя Дронова преподает математику в общеобразовательной школе. А руководитель кулинарной студии «Компот» Екатерина Крюкова – профессиональный повар. Они считают свою работу в детском технопарке важной и нужной, поскольку помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии.