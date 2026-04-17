Наши юниоры пишут мировую историю

Феноменальный результат сложился из двух этапов борьбы. В рапиде (быстрых шахматах) наши интеллектуалы завоевали 11 наград: три золотые, три серебряные и пять бронзовых. Чемпионами мира стали Ризат Улан (категория до 8 лет), Амира Калиолла (девочки до 8 лет) и Айсултан Жамбыл (мальчики до 10 лет). Каждая из этих побед – результат железной выдержки и стратегической глубины, которая редко встречается в столь юном возрасте. Серебро в рапиде на счету Мейржана Алжана, Даниса Нуршина и Алишера Алимулы. Бронзовые медали в копилку сборной добавили Исхаков Султан, Амина Даулетхан, Мариям Сапарова, Ханзада Аманжол и Далария Диаскызы.

Однако настоящий триллер развернулся на второй день, во время блица, где цена ошибки возрастает многократно из-за экстремально короткого конт­роля времени. Здесь наши юнио­ры подтвердили свой статус «королей скорости», завоевав еще 10 медалей: два золота, четыре серебра и четыре бронзы. Главным героем чемпионата по праву можно назвать Айсултана Жамбыла. Этот парень совершил почти невозможное, оформив золотой дубль: после победы в рапиде он не оставил шансов соперникам и в блице, став абсолютным чемпио­ном мира в своей категории. Его выступление – это эталон хладнокровия и быстроты мышления. Также высшую награду в блице завоевала Амина Даулетхан (девочки до 8 лет). Серебряными призерами в молниеносной игре стали Мейржан Алжан, Ризат Улан, Данис Нуршин и Мариям Сапарова. Бронза досталась Султану Исхакову, Бауыржану Акниету, Амире Калиолле и Алишеру Алимулы.

Глядя на этот медальный ливень, понимаешь, что успех в Албании – не случайное стечение обстоятельств, а результат работы отлаженного механизма. Казахстанская федерация шахмат во главе с Тимуром Турловым за последние годы выстроила систему, которая работает как швейцарские часы. Мы видим, как массовость перерастает в качество. Шахматы в нашей стране стали модными, престижными и, что самое главное, доступными. Когда на одном турнире сразу пять наших соотечественников поднимаются на высшую ступень пьедестала, это говорит о невероятной глубине состава. У нас растет поколение, которое не боится авторитетов и привыкло побеждать на мировом уровне с самых ранних лет.

Важно отметить и психологический аспект. Играть на таком уровне в 8–10 лет – это колоссальный стресс, но наши дети ведут себя за доской, как зрелые мастера. Они не просто двигают фигуры, они читают игру, чувст­вуют время и умеют держать удар. 21 медаль – это не просто металл на ленточках, это признание Казахстана главной кузницей талантов в современных шахматах. Мы больше не «темная лошадка» на международных стартах, мы – фавориты, на которых настраи­ваются по-особенному. И судя по результатам в Дурресе, этот статус наших юниоров всерь­ез и надол­го. Теперь главная задача – сохранить этот золотой потенциал и довести наших вундеркиндов до взрослых титулов, где конкуренция еще жестче, но и ставки неизмеримо выше.