Наши юниоры пишут мировую историю
Кошкарбек Тусипов
Албанский берег Адриатики в апреле этого года стал для казахстанского спорта по-настоящему золотым. Завершившийся в городе Дуррес чемпионат мира по рапиду и блицу среди кадетов (возрастные категории до 8, 10 и 12 лет) превратился в бенефис наших юных гроссмейстеров. Цифры говорят сами за себя: 21 медаль в общекомандном зачете. Это не просто рекорд, это убедительный сигнал всему шахматному миру о том, что центр интеллектуальной силы окончательно сместился в сторону Казахстана. Наши дети не просто участвовали в турнире, они диктовали свои условия, оставив позади признанных фаворитов из Индии, Китая и США.