Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем обсуждения с S&P, Moody’s и Fitch

Конституционные реформы Казахстана стали одной из ключевых тем встреч заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина с представителями большой тройки рейтинговых агентств S&P, Moody’s и Fitch в Вашингтоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Ежегодные консультации с международными рейтинговыми агентствами традиционно проводятся для оценки текущей макроэкономической ситуации и обсуждения факторов, влияющих на кредитный рейтинг страны. В ходе весенней сессии основное внимание было уделено конституционным реформам, инфляции, динамике доходов населения и источникам экономического роста в условиях внешней нестабильности.

Как отметил Серик Жумангарин, устойчивое развитие современной экономики требует не только ресурсов, но прежде всего эффективных институтов, предсказуемости и доверия. Эти принципы закреплены в новой Конституции страны. В числе приоритетов – развитие образования, науки, инноваций и человеческого капитала как стратегического направления деятельности государства.

Фактически в новом основном законе страны заложен фундамент экономики знаний, где конкурентоспособность формируется через интеллект, технологии и профессионализм. Также закреплено обеспечение равной защиты всех форм собственности, что имеет ключевое значение для инвестиционного климата и развития бизнеса.