Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области

В регионе ведётся строительство подъездной дороги к популярному природному объекту - Волчий водопад. Проект реализуется в рамках поручений Главы государства по развитию туристической отрасли и созданию необходимой инфраструктуры. Работы начались в прошлом году, в настоящее время ведётся отсыпка земляного полотна и укладка водопропускных труб.

«На сегодняшний день на дороге, ведущей к туристическому объекту, ведутся работы по отсыпке земляного полотна и укладке водопропускных труб. Щебень уже доставлен, другие строительные материалы также имеются в достаточном объёме», - сообщили в Акимате области.

Проект курируется руководством региона и входит в комплекс мер по развитию внутреннего туризма.

Напомним, Волчий водопад расположен в живописной местности Актюбинской области и считается одной из природных достопримечательностей региона. Объект привлекает туристов своей уникальной геологией, скальными образованиями и природным ландшафтом.