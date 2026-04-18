Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области

Ее общая протяжённость составляет 4,7 км, передает Kazpravda.kz

Фото: Акимат региона

В регионе ведётся строительство подъездной дороги к популярному природному объекту - Волчий водопад. Проект реализуется в рамках поручений Главы государства по развитию туристической отрасли и созданию необходимой инфраструктуры. Работы начались в прошлом году, в настоящее время ведётся отсыпка земляного полотна и укладка водопропускных труб.

«На сегодняшний день на дороге, ведущей к туристическому объекту, ведутся работы по отсыпке земляного полотна и укладке водопропускных труб. Щебень уже доставлен, другие строительные материалы также имеются в достаточном объёме», - сообщили в Акимате области.

Проект курируется руководством региона и входит в комплекс мер по развитию внутреннего туризма.

Напомним, Волчий водопад расположен в живописной местности Актюбинской области и считается одной из природных достопримечательностей региона. Объект привлекает туристов своей уникальной геологией, скальными образованиями и природным ландшафтом. 

Популярное

Все
Система управления наукой будет реформирована
И станут ровными дороги
Новая ТЭЦ в Кызылорде дала первый ток
Серебро с золотым отливом
Топливные муки земледельцев
Как «Аладдин» покорил сердца школьников
Скорость, выносливость и дань традициям
На субботник как на праздник
Защитить права ребенка
Тепло, подаренное детям
Дорога к знаниям открыта!
Стартовал проект Ondeu
Класс с полицейским уклоном
Укрепление координации и взаимодействия
Поддержать наиболее уязвимых граждан
Просвещение – лекарство от радиофобии
Раскрывая тайну звука
В гостях у Димаша Ахмедовича
Столица на пороге перемен
Самое дорогое
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
Перспективы сотрудничества Китая с Казахстаном и ЦА обсудили в Астане
Стремление к статусу IT-хаба Евразии: как Казахстан развивает ИИ и технологии?
Верховный муфтий Казахстана поздравил православных соотечественников с Пасхой
В Алматы водитель устроил заезд по водному каналу
Блогера-устаза, обозвавшего граждан коровами, привлекли к ответственности
Теннисные битвы в Астане
Весенний триумвират
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 марта 2026 года № 77-НП
МВД напомнило водителям о проверке документов
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке

Читайте также

Отель-парус Burj Al Arab в Дубае закроют на реставрацию
Численность китайских туристов в Казахстане выросла на 39%
Аида Балаева дала указания по развитию туристического потен…
Туристическую полицию создали в Карагандинской области

