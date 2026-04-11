В Алматинской области состоялся масштабный субботник, в котором приняли участие около 30 тыс. горожан и сельчан. По данным местных властей, за день было убрано 400 тонн мусора, высажено 20 тыс. деревьев.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Знаковым событием стала закладка в городе Конаеве экопарка «Барыс» площадью 10 гектаров. В ближайшие годы здесь вырастут 5 тыс. деревьев. С учетом климатических особенностей региона для разбивки аллей отобраны устойчивые и декоративные породы (тополь, акация, ива, вяз, катальпа, сумах), что позволит создать зеленую зону с густой растительностью.

Инициаторы благой идеи намерены сделать парк новой точкой притяжения горожан и гостей города: на его территории обустроят пешеходные дорожки, системы освещения, зоны отдыха. Все элементы инфраструктуры будут направлены на создание условий для семейного досуга, прогулок, занятий спортом. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец года.

Совсем скоро еще один экопарк появится рядом с турис­тическим объектом «Город кочевников», расположенным на берегу реки Или, близ урочища Тамгалы-Тас. Таким образом, формируется единая система озелененных общественных пространств.

Как сообщили в областном акимате, с начала весны в регионе очищено около 450 га площадей, собрано свыше 1 300 тонн мусора. В рамках акции «Таза Қазақстан» разработан специальный план, включающий 300 мероприятий, в том числе субботники, экологические челленджи, информационно-разъяснительные и познавательные тренинги. Повсеместно дважды в неделю – по четвергам и субботам – будут проводиться работы по санитарной очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов с участием молодежи, общественных активистов, волонтеров, представителей бизнес-структур.

Напомним, с 2021 года с целью увеличения лесного фонда в регионе проводится работа по посадке 52,6 млн деревьев различных пород. За последние пять лет этот план выполнен на 83%. В этом году предусмотрено высадить 4,6 млн саженцев.

По оценкам экспертов, крупный лесоклиматический проект направлен на восстановление природного баланса, улучшение экологической ситуации, сохранение биоразнообразия. Создаваемые лесные массивы станут не только зеленым украшением региона, но и его природным щитом. Это символ заботы о подрастающем поколении казахстанцев, а также вдохновляю­щий пример того, как общими усилиями можно сделать окружающий мир лучше. Занимаясь посадкой деревьев, молодежь учится жить в гармонии с окружающей средой, проникается заботой о природе родного края.