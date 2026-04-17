Укоренить принцип «Закон и Порядок»

Лилия Сыздыкова

На очередном заседании Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции рассмотрен ход реализации рекомендаций Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

Заслушаны доклады руководства Агентства по делам государственной службы и Министерства юстиции.

Отмечая важность принимаемых мер по совершенствованию противодействия коррупции, Государственный советник Ерлан Карин акцентировал внимание на прогрессивных изменениях в стране.

– Заседание Комиссии по противодействию коррупции проходит после исторического по своему значению события. 15 марта на всенародном референдуме большинством голосов наших граждан принята новая Конституция. Основной закон закрепил переход к модели «государство для человека», ставя права, свободы и интересы граждан в центр государственной политики. Новая Конституция содержит значительное количество новелл по широкому спектру направлений и сфер: политическому устройству, экономике, социальной политике и так далее. Нововведения включают и значительное усиление антикоррупционных мер. В частности, статья 35 гласит, что лица, вина которых в совершении коррупционного преступления или правонарушения признана судом, не вправе быть избранными в государственные органы и органы местного самоуп­равления. Данная норма впервые закреплена на ­конституционном уровне, – сказал Ерлан Карин.

Госсоветник отметил, что указанные реформы станут весомым аргументом в ходе предстоящих раундов переговоров с ГРЕКО. Он заявил о значимости расширения международного партнерства в антикоррупционной сфере, в том числе с ГРЕКО, однако напомнил, что приоритетными были и остаются национальные интересы страны.

В заключение Ерлан ­Карин подчеркнул, что при реализации всех антикоррупционных программ важным ориентиром является дальнейшее укоренение принципа «Закон и Порядок».

