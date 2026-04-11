Актауский бенефис сборной Казахстана

Первая встреча, состоявшаяся 13 апреля, обернулась для гостей настоящей спортивной экзекуцией. Наши игроки с первых минут дали понять, кто является хозяином площадки. Счет открыл капитан и легенда мирового футзала Лео Игита – его фирменный пушечный удар на 14-й минуте застал врасплох оборону соперника. Не успели азербайджанцы прийти в себя, как Абдирасул Абдуманапулы удвоил преимущество. Итоговый счет 9:2 говорит сам за себя. В этом матче зрители увидели настоящий парад голов: Биржан Оразов и Агедиль Мадияров оформили по дублю, а Альберт Акбаликов, Дамир Каирбай, Акжол Дарибай и Арнольд Кнауб внесли свои имена в протокол результативными действиями.

Несмотря на разгромный победный счет, Какау после игры хоть и отметил характер своих подопечных, но деликатно указал на ошибки в обороне и не до конца отработанные стандарты. Особую благодарность тренер выразил актауским болельщикам, назвав их шестым игроком, чья энергия гнала команду вперед.

Повторный поединок, прошедший в среду, выдался куда более вязким и напряженным. Азербайджанская сборная попыталась навязать борьбу казахстанцам. Первый тайм завершился бое­вой ничьей 2:2: на голы Азата Валиуллина и Альберта Акбаликова гости ответили точными ударами Ульви Алиева и Адалата Алакбарова. Однако во второй половине встречи класс наших игроков взял свое. Альберт Акбаликов оформил дубль, подтвердив статус одного из самых опасных нападающих континента, а финальную точку поставил Дамир Каирбай. Итоговые 4:2 зафиксировали вторую победу Казахстана в этой серии.

Эти игры стали важным этапом подготовки и смотром ближайшего резерва. Какау активно задействовал молодых игроков из Молодежной лиги Казахстана, давая им шанс проявить себя рядом с опытными игроками. Актауский сбор показал: наши спортсмены готовы к новым вызовам, а «эффект Какау» продолжает действовать на соперников магически.