Актауский бенефис сборной Казахстана

Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Каспийское побережье на неделю превратилось в эпицентр отечественного футзала. Актау тепло встретил не только национальную сборную по мини-футболу, но и человека, чье имя неразрывно связано с самыми громкими успехами наших мастеров паркета. Рикардо Камара Собрал, более известный как Какау, триумфально вернулся на пост главного тренера, отметив свое «второе пришествие» двумя убедительными победами над командой Азербайджана. Эти контрольные матчи, прошедшие в рамках апрельского учебно-тренировочного сбора, стали наглядной демонстрацией того, что магия бразильского специалиста по-прежнему работает.

фото kff team futsal

Первая встреча, состоявшаяся 13 апреля, обернулась для гостей настоящей спортивной экзекуцией. Наши игроки с первых минут дали понять, кто является хозяином площадки. Счет открыл капитан и легенда мирового футзала Лео Игита – его фирменный пушечный удар на 14-й минуте застал врасплох оборону соперника. Не успели азербайджанцы прийти в себя, как Абдирасул Абдуманапулы удвоил преимущество. Итоговый счет 9:2 говорит сам за себя. В этом матче зрители увидели настоящий парад голов: Биржан Оразов и Агедиль Мадияров оформили по дублю, а Альберт Акбаликов, Дамир Каирбай, Акжол Дарибай и Арнольд Кнауб внесли свои имена в протокол результативными действиями.

Несмотря на разгромный победный счет, Какау после игры хоть и отметил характер своих подопечных, но деликатно указал на ошибки в обороне и не до конца отработанные стандарты. Особую благодарность тренер выразил актауским болельщикам, назвав их шестым игроком, чья энергия гнала команду вперед.

Повторный поединок, прошедший в среду, выдался куда более вязким и напряженным. Азербайджанская сборная попыталась навязать борьбу казахстанцам. Первый тайм завершился бое­вой ничьей 2:2: на голы Азата Валиуллина и Альберта Акбаликова гости ответили точными ударами Ульви Алиева и Адалата Алакбарова. Однако во второй половине встречи класс наших игроков взял свое. Альберт Акбаликов оформил дубль, подтвердив статус одного из самых опасных нападающих континента, а финальную точку поставил Дамир Каирбай. Итоговые 4:2 зафиксировали вторую победу Казахстана в этой серии.

Эти игры стали важным этапом подготовки и смотром ближайшего резерва. Какау активно задействовал молодых игроков из Молодежной лиги Казахстана, давая им шанс проявить себя рядом с опытными игроками. Актауский сбор показал: наши спортсмены готовы к новым вызовам, а «эффект Какау» продолжает действовать на соперников магически.

#Спорт #Актау #футзал

Популярное

Все
Путь писателя и государственного деятеля
Казахстанцы приняли участие в Молодежном форуме ЭКОСОС ООН
Искусственный интеллект ускорит открытие месторождений
Двусторонние отношения динамично развиваются
Прозрачность рынка обеспечит маркировка
Весна как состояние души
JOLTAP – эффективная модель повышения доходов населения
Взгляд со стороны
Легких прогулок не ожидается
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Караганде открылся креативный экохаб
Рассмотрены перспективные направления
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
От практики – к профессии
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
13 медалей завоевали казахстанские самбисты на Кубке мира
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Стефано Габбана ушел с поста совета директоров D&G
Экономим воду – сохраняем будущее
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Горе луковое в Шенгельды
В честь 90-летия Олжаса Сулейменова презентован сборник произведений поэта
Курсанты почтили память героев
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В МВД рассказали, кого ждет амнистия
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков

Читайте также

Столичная таеквондистка завоевала историческое «золото» на …
Очередная победа Кемелбека
Квартира для чемпиона
Пробились в число призеров

