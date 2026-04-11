Актауский бенефис сборной Казахстана
Каспийское побережье на неделю превратилось в эпицентр отечественного футзала. Актау тепло встретил не только национальную сборную по мини-футболу, но и человека, чье имя неразрывно связано с самыми громкими успехами наших мастеров паркета. Рикардо Камара Собрал, более известный как Какау, триумфально вернулся на пост главного тренера, отметив свое «второе пришествие» двумя убедительными победами над командой Азербайджана. Эти контрольные матчи, прошедшие в рамках апрельского учебно-тренировочного сбора, стали наглядной демонстрацией того, что магия бразильского специалиста по-прежнему работает.