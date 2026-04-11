Прозрачность рынка обеспечит маркировка

На площадке СЦК
7
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

С 1 декабря 2026 года в Казахстане начнется поэтапное внедрение маркировки товаров легкой промышленности. Об этом в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций сообщил замес­титель председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства РК Мухаммед Андаков.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подводя итоги работы легпрома за минувший год, спикер, в частности, сообщил, что объемы производства отрасли в денежном выражении составили 259,5 млрд тенге, с индексом физического объема 103%. Основная доля выпуска товарной продукции приходится на текстильное производство (159 млрд тенге), далее следует выпуск одежды (около 84 млрд тенге) и кожаных изделий (в пределах 17 млрд тенге).

Инвестиции в основной капитал отрасли достигли 40 млрд тенге. В настоящее время в легкой промышленности занято свыше 26 тыс. человек, при этом доля отрасли в ВВП невысока и составляет 0,1%. В 2025 году объем рынка легкой промышленности достиг 3,6 млрд долларов, однако доля отечественных производителей в нем пока остается на уровне 8,1%. Вместе с тем отмечается рост по сравнению с 5,1% в 2024 году, что свидетельствует о результатах проводимой системной работы.

Сегодня в отрасли функционируют более 1 450 предприятий, включая 836 швейных, 489 текстильных и 125 предприятий по выпуску кожаных изделий.

Председатель правления саморегулируе­мой организации – Союза юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Национальное объединение предприятий легкой промышленности «QazTextileIndustry» Гульмира Уахитова рассказала об успешных кейсах отечественных брендов одежды.

По ее словам, ведется работа, подготавливаю­щая переход от сырьевой модели к модели с высокой степенью переработки. В 2025 году осуществлено 13 инвестиционных проектов с созданием более 600 рабочих мест. Среди основных – проекты по переработке шерс­ти, производству геотекстиля и развитию хлопково-текстильных кластеров в регионах.

Среди базовых направлений – обязательное использование местного сырья, увеличение доли отечественной продукции в регулируемых закупках до 80%, а также внедрение системы маркировки для борьбы с теневым импортом.

Отдельно в ходе брифинга отмечена роль цифровой маркировки как одного из действенных инструментов повышения прозрачности рынка и снижения доли нелегального оборота. Как подчеркнул представитель Единого оператора цифровой маркировки Ерлан Карабаев, к внедрению системы уже сформирована необходимая технологическая база. По его мнению, цифровая маркировка в легкой промышленнос­ти – это системный инструмент повышения отраслевой прозрачности. У Единого оператора сформирован практический опыт внедрения маркировки по другим товарным группам, отработаны процессы и выстроена инфраструктура, что позволяет говорить о полной технической готовности к масштабированию.

Поэтапное внедрение маркировки товаров легкой промышленности с декабря 2026 года даст бизнесу необходимое время для адаптации, при этом создавая условия для честной конкуренции, снижения доли нелегального оборота и повышения доверия со стороны покупателей.

#брифинг #СЦК #Мухаммед Андаков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]